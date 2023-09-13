ABD ekonomisi, uzun bir dönemin ardından enflasyon konusunda endişe verici bir artış yaşamaya devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Ağustos ayında tüketici fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış gösterdi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, enflasyonun yüzde 3,2 seviyesinden yüzde 3,6'ya yükselmesini bekliyordu.

Açıklanan veriye göre, ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3,7 artış gösterdi.

Temmuz ayında yıllık artış yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın ağustos ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,6 seviyesindeydi.

Öte yandan, ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,6 seviyesindeydi.

Fed’in faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna göre çekirdek TÜFE'deki aylık artış yüzde 0,2'lik beklentiye karşı yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE'deki yıllık artış ise yüzde 4,3 seviyesinde beklentilere paralel gerçekleşti.