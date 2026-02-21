Karar, Trump yönetiminin ticaret politikalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, küresel ekonomi açısından da geniş yankı uyandırdı.

“Bu ölçekte tarifelerin sözü bile edilemez”

Kararı kaleme alan Baş Yargıç John Roberts, söz konusu yasanın başkana ithalatı düzenleme yetkisi verdiğini ancak doğrudan gümrük tarifesi koyma yetkisi tanımadığını vurguladı. Roberts, yasanın yaklaşık yarım asırlık yürürlük süresi boyunca hiçbir başkan tarafından bu kapsamda kullanılmadığına dikkat çekerek, “Bu ölçekte ve kapsamda tarifelerin sözü bile edilemeyeceğini belirtmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, alt mahkemenin Trump’ın yetkisini aştığı yönündeki kararını da onamış oldu.

Trump: “Karar utanç verici”

Kararı Beyaz Saray’da valilere hitap ettiği sırada öğrenen Trump’ın, kendisine iletilen not sonrası öfkelendiği ve kararı “utanç verici” olarak nitelendirdiği bildirildi.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, “Gümrük tarifeleri olmasaydı herkes iflas ederdi. Tüm ülke iflas ederdi” demiş ve ulusal güvenlik gerekçesiyle tarifeleri uygulama hakkına sahip olduğunu savunmuştu.

Siyasi ve ekonomik yansımalar

Karar, Demokrat Partili siyasetçiler ve iş dünyasının bazı temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumhuriyetçi kanat ise kararı “skandal” olarak nitelendirerek, ABD’nin haksız ticaretle mücadelesine zarar verdiğini savundu.

Piyasalarda ise kararın ardından hareketlilik yaşandı. Tarifeler nedeniyle baskı altında olan ABD borsa endeksleri iki haftayı aşkın sürenin en güçlü yükselişini kaydetti. ABD doları değer kaybederken, hazine tahvillerinin getirileri sınırlı ölçüde yükseldi.

Kongre vurgusu

ABD Anayasası, vergi ve gümrük tarifesi koyma yetkisini Kongre’ye veriyor. Trump ise tarifeleri uygularken Kongre onayı aramamış, acil durumlarda ticareti düzenleme yetkisi tanıyan yasaya dayanmıştı.

Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme’nin olası iptal kararına karşı Başkan’ın alternatif yetkilere başvurabileceğini duyurmuştu.

Karar, Trump’ın ikinci döneminde küresel ticaret savaşlarının merkezinde yer alan tarife politikasına ağır bir darbe olarak yorumlanırken, önümüzdeki süreçte yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.