Hasköy’de ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile tarafından kapıda karşılandı. İftar programında Abdullah Özdemir de yer aldı. Erdoğan çifti, aile bireyleriyle yakından ilgilenerek Ramazan’ın manevi atmosferinde birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından aile fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayacık ailesinin büyük oğlu Mustafa’nın rahatsızlığını öğrenmesi üzerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, tedavi sürecinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Program sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Öte yandan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.