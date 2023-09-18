ABD ve Çin, sorunlu ilişkileri istikrara kavuşturmaya çalıştıkları bir dönemde üst düzey görüşme gerçekleştirdi. ABD'li bir yetkili basına yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Malta’da bir araya geldiğini belirtirken, görüşmenin içeriğine dair ise detay vermedi.

Sullivan ve Wang görüşmesi, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu yılın sonlarında yapması beklenen toplantıya zemin hazırlayabilecek bir dizi üst düzey görüşmenin sonuncusu olarak kayıtlara geçti. Sullivan, Wang ile en son geçtiğimiz mayıs ayında Avusturya’nın başkenti Viyana'da bir araya gelmişti.

Xi ve Biden’ın bir araya gelebileceği en yakın muhtemel zirvenin kasım ayında ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco'da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi olduğu düşünülüyor. Biden ve Xi, en son 2022'de Endonezya'nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya gelmişti.