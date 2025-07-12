Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 71 milyar dolar açık veren ABD bütçesinde bu yıl yaşanan sürpriz fazla, piyasalardaki 41,5 milyar dolarlık açık beklentisinin aksine gerçekleşti.

Haziran ayında federal hükümetin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 526 milyar dolara yükselirken, harcamalar ise yüzde 7 azalarak 499 milyar dolara geriledi.

Özellikle gümrük vergilerindeki artış dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarife politikalarının etkisiyle haziran ayında gümrük vergisi gelirleri yüzde 301 artışla 27 milyar dolara ulaştı. Böylece mali yılın ilk dokuz ayında gümrük gelirleri ilk kez 100 milyar doları aşarak toplamda 113 milyar dolara çıktı.

Eğitim harcamalarında ise tarihi bir düşüş yaşandı. Haziran ayında eğitim harcamaları yıllık bazda yüzde 91 oranında azaldı.

Bütçe Açığı 1,3 Trilyon Dolara Yaklaştı

Her ne kadar haziranda fazla verilse de, mali yılın ilk dokuz ayında toplam bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1 trilyon 337 milyar dolara yükseldi. 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 1 trilyon 273 milyar dolardı.

Bu dönemde toplam gelirler yüzde 7 artışla 4 trilyon 8 milyar dolara çıkarken, federal harcamalar yüzde 6 artarak 5 trilyon 346 milyar dolara ulaştı.