ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Kendisinin ilk başkanlığı döneminde Netanyahu ile başarılı bir ortaklık kurduklarını söyleyen Trump, Joe Biden dönemindeki son 4 yılın ise pek de başarılı olmadığını iddia etti. Önceki 4 yılda kendisinin başkan olması halinde Orta Doğu ve dünyadaki birçok çatışma ve savaşın yaşanmayacağını söyleyen Trump, ekibiyle birlikte tüm mevcut sorunları çözeceklerini vurguladı.

Trump, Gazzelileri başka ülkelere yerleştirmeyi önerdi

Günün erken saatlerinde yaptığı açıklamalarda Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ifade eden Trump, benzer görüşleri tekrarlayarak Gazze’de yaşayanları "şanssız" olarak niteledi. İnsani niyetlere sahip diğer ülkelerin Gazzelilere kapılarını açabileceğini söyleyen Trump, "Bu, büyük zenginliğe sahip komşu ülkeler tarafından ödenebilir. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, on iki olabilir. Çok sayıda yerleşim bölgesi olabilir veya tek bir büyük bölge olabilir" ifadelerini kullandı. Gazzelilerin bu sayede barış ve huzur içinde yaşayabileceğini savunan Trump, "Filistinlilerin Gazze’ye geri dönmek istemesinin nedeni, bir alternatiflerinin olmaması" iddiasını yineledi.

"Patlamamış bomba ve silahların sökülmesinden sorumlu olacağız"

Gazze’nin an itibariyle bir "yıkım sahası" olduğunu ve büyük tehlike barındırdığını belirten Trump, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyledi. Bölgeyi yeniden yapılandıracaklarını vurgulayan Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullandı.

"Uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum"

Gazze’de aynı şeylerin yaşanmasına izin vermeyeceğini belirten Trump, "Geri dönemem. Geri dönersen, yüz yıldır olduğu gibi aynı şekilde sonlanacak" şeklinde konuştu. ABD askerlerinin Gazze'ye gönderilebileceğinin sinyalini veren Trump, "Gazze söz konusu olduğunda, gerekeni yapacağız. Eğer gerekiyorsa, bunu yapacağız." dedi. Gazze için "Onu devralacağız, geliştireceğiz, binlerce ve binlerce iş oluşturacağız ve bu, tüm Orta Doğu'nun gurur duyabileceği bir şey olacak" ifadelerini kullanan Trump, "Uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum. Ve bunun Orta Doğu'nun o kısmına ve belki de tüm Orta Doğu'ya büyük bir istikrar getireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yeniden inşa edildikten sonra Gazze'de kimin yaşayacağı şeklindeki soruya da yanıt veren Trump, "Dünya insanlarının orada yaşayacağını öngörüyorum. Dünyanın her yerinden temsilciler, Filistinliler de dahil" dedi.

"İsrail ve Gazze'yi ziyaret edeceğim"

Trump ateşkes anlaşmasının ne kadar süreceğine ilişkin kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, "Ateşkesin akan kanı ve ölümleri sonsuza dek sona erdirebilecek daha büyük ve kalıcı bir barışın başlangıcı olabileceği konusunda umutluyum" şeklinde konuştu. İsrail’i çok sevdiğini ve ziyaret etmek istediğini belirten Trump, "Gazze’yi ziyaret edeceğim, Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim ve Orta Doğu'daki diğer yerleri de ziyaret edeceğim" dedi.

Netanyahu Trump’a övgüler yağdırdı

Hamas karşısındaki hedeflerinin değişmediğini yineleyen Netanyahu ise, "Tüm rehineleri kurtarmak ve Gazze'nin İsrail için asla bir tehdit oluşturmamasını sağlamak gibi tüm savaş hedeflerimize ulaşmayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Trump'a övgüler yağdıran Netanyahu, "Sadece birlikte çalışarak savaşı kazanmayacağız, liderliğinizle barışı da kazanacağız" dedi. Trump’ın vizyonu ve farklı fikirlere açık olmasının İsrail’in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını ifade eden Netanyahu, Trump hakkında "Konuya giriyorsunuz. Başkalarının görmeyi reddettiği şeyleri görüyorsunuz. Başkalarının söylemeyi reddettiği şeyleri söylüyorsunuz. Ve sonra insanlar kafalarını kaşıyor ve 'Biliyorsun, o haklı' diyorlar" ifadelerini kullandı. Trump'ı İsrail’in Beyaz Saray'da sahip olduğu "en büyük dost" olarak niteleyen Netanyahu, "Bölgemiz için parlak bir gelecek kuracak, büyük ittifakımızı daha da yükseklere taşıyacağız" dedi.