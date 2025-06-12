Kelly, “Yurt dışındaki Amerikan personelinin güvenliği en öncelikli konularımızdan biridir. Bölgedeki artan tehdit seviyeleri dikkate alınarak bu adım atıldı” ifadelerini kullandı. Kelly, ayrıca bu kararın, ABD’nin diplomatik personelini ve misyonlarını korumaya yönelik süregelen çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray kaynakları ise ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişmelerden haberdar edildiğini ve süreci yakından takip ettiğini aktardı.

Savunma Bakanı Hegseth’ten Ailelere Tahliye Onayı

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da bölgede görevli Amerikan askerlerinin ailelerine yönelik önemli bir kararı duyurdu. CENTCOM’un açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’da bulunan askerlerin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasına onay verdi. Açıklamada, "Bölgedeki güvenlik durumunu dikkatle izlemeye devam ediyoruz" denildi.

Bölgeden Uluslararası Uyarılar Artıyor

Gerginliğin sadece ABD ile sınırlı kalmadığı Orta Doğu’daki son gelişmeler, uluslararası toplumun da dikkatini çekmiş durumda. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi, Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki potansiyel risklere karşı uyarıda bulunarak, bu sularda seyreden gemilerin olağanüstü dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliyesi, bölgedeki tansiyonun ciddi bir aşamaya ulaştığının sinyali olarak yorumlanıyor. Washington yönetimi, hem diplomatik personel hem de askeri ailelerin güvenliği konusunda daha proaktif önlemler almaya hazırlanıyor.