İngiliz haber ajansı Reuters'ın diplomatlara dayandırdığı haberine göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, önümüzdeki pazartesi günü yapılacak toplantı öncesinde AB ülkelerinin dışişleri bakanlarına birer mektup gönderdi. Habere göre Borrell mektupta, Gazze'de uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğine yönelik ciddi endişeler olduğunu belirterek, “Şimdiye kadar bu endişeler İsrail tarafından yeterince ele alınmadı” ifadelerini kullandı. Borrell, "Bu değerlendirmeler ışığında AB'nin İsrail ile siyasi diyaloğu askıya almak için insan hakları maddesini devreye sokması yönünde bir teklif sunacağım” ifadelerine yer verdi.

Bir diplomat, Borrell'in önerisinin İsrail'in savaştaki eylemlerine ilişkin güçlü bir endişe mesajı vermeyi amaçladığını belirtti.

AB'nin İsrail ile ilişkileri askıya alabilmesi için 27 üye ülkenin tamamının onayı gerekiyor.