Maçtan dakikalar

2. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Orkun Kökçü, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Ndidi vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

7. dakikada Perez’in savunma arkasına gönderdiği uzun pas sonrası Gökhan topu ıskaladı. Savunma arkasında topu kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

21. dakikada ceza yayında Ndidi’nin ceza sahası içi sol çaprazına pasında Orkun şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada Cerny’nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Zafer topu çelmeyi başardı.

35. dakikada Gökhan sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Toure’nin kafa vuruşunda kaleci Zafer topu çıkardı.

35. dakikada Ogün’ün geri pasında kaleci Zafer topu uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası yakınında pres yapan Toure’nin vücuduna çarpan top ağlara gitti. 1-1

45+1. dakikada Cerny sağ taraftan topu ceza sahasına çevirdi. Toure'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Zafer topu iki hamlede kontrol etti.

46. dakikada Cerny’nin ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Zafer soluna uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında Rashica topu içeri çevirdi. Arka direğe açılan topa Toure vuruşunu yaptı, savunma araya girerek golü engelledi.

50. dakikada Gökhan’ın uzun pasında Toure ceza sahası içi sağ çaprazında topu aldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Zafer topu kontrol etti.

61. dakikada Rashica’nın ceza sahası içinden vuruşunda savunmaya çarpan top yandan az farkla kornere gitti.

66. dakikada Camara orta alanın solundan ceza sahasına derinlemesine bir pas gönderdi. Penaltı noktası yakınında Emirhan’dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, yerden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cerny topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Abraham, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2

72. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Zafer soluna uzanarak topu çıkarmayı başardı.

74. dakikada Ndidi’nin ceza sahası dışından gelişine yaptığı sert şutta kaleci Zafer son anda uzanarak topu kornere çeldi.

76. dakikada soldan kullanılan korner sonrası Paulista kafayı vurdu, kaleci Zafer son anda topu tekrar kornere çeldi.

90+2. dakikada Cerny, sağdan topu ceza sahasına çevirdi. Ön direkte Abraham’ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Djalo dk. 87), Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Rashica dk. 23), Cerny, Jota (Abraham dk. 46), Toure

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Taylan Bulut, Jurasek, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç (Semih Güler dk. 78), Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Ogün Özçiçek, Camara (N’Diaye dk. 82), Rodrigues, Maxim (Yusuf Kabadayı dk. 78), Kozlowski, Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng, Kulasin, Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Toure (dk. 35), Abraham (dk. 70) (Beşiktaş), Bayo (dk. 7 ve 66) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Abraham (Beşiktaş), Maxim, Camara, Arda Kızıldağ, Yusuf Kabadayı, N’Diaye (Gaziantep FK)