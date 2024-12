Devrekani Belediyesi'nin girişimi ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 268 milyon 790 bin TL'ye ihale edilen, Devrekani Organize Tarım Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor. Yüklenici firma tarafından altyapı ve elektrik şebeke çalışmaları devam eden Devrekani Organize Tarım Bölgesi'nde çalışmaların 2025 yılının Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor. Devrekani Organize Tarım Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle 500'den fazla kişi istihdam edilecek. Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden bir tanesi olan Kastamonu'da yapılacak Devrekani Organize Tarım Bölgesi ile birlikte bölgeye ekonomik olarak katkı vermesi ve hayvan sayısında da ciddi artışın oluşması hedefleniyor. Ayrıca Devrekani Organize Tarım Bölgesi'nde Et ve Süt Kurumu'nun da faaliyet göstereceği belirtildi.



“Devrekani'nin imarlı alanının 1,5 katı büyüklüğündeki bir alanı Organize Tarım Bölgesi olarak inşa ediyoruz”

Yürütülen çalışmalarla ilgili yatırımcılara yönelik Kastamonu'da Kastilya Kırsal Turizm Tesisi'nde bilgilendirme sunumu yapıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Bugünden itibaren kıymetli yatırımcılarımıza bizim organize tarım bölgesiyle alakalı parsellerimizin tahsis işlemine geçebileceğiz. Alan gerçekten çok büyük bir alan. Bin 290 dekar bir alan ki Devrekani'nin imarlı alanının 1,5 katı büyüklüğündeki bir alanı biz organize tarım bölgesi olarak inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Altyapıyla alakalı çalışmalarımızda biz yüzde 63 aşamasındayız. Oradaki 1290 dekar alanda bir coğrafya değişikliği yaptık. Yüzde 62'si bitti ve iş takvimimizin 2 ay önünde devam ediyoruz şu anda. Türkiye'de birçok OTB'de yapılmayan ama Devrekani'de yapılan şuydu, ana masraflardan bir tanesi kazı dolgu hafriyat çalışmasıydı. Birçok arkadaşımız biliyor Devrekani'nin o lokasyonu her ne kadar düşük bir mera vasfında da olsa düşük vasıflı bir mera idi ve burayla alakalı engebeli alanlar çok fazlaydı. Biz yatırımcımıza kazı dolguyla alakalı altyapıyı bu projenin içerisine kattırmayı başaramasaydık yatırım yapacak olan bizim girişimcilerimizin çok da ciddi hafriyatla alakalı bir problemi olacaktı. Masraf etmeleri gerekecekti. Belki de bizim orası için bir yatırım düşünmeden vazgeçeceklerdi. Bunu biz çok şükür başardık ve şu ana kadar 6 milyon metreküp kazı dolgu çalışmasını biz 1 sene içerisinde çok şükür yaptık. Kazı dolgu çalışmasında bir şansımız vardı. Arazinin içerisindeki kazıdan çıkan malzemenin arazinin içerisindeki dolgu için kullanılması, bir nakliyeyle başka bir tarafa bertaraf edilmemesi de en büyük avantajlarımızdan bir tanesiydi. Devrekani'de 2,5 kilometre uzaklıkta 1290 dekar alanda kurulmaya çalışılan yatırım projesidir. Toplam 69 tane besi işletmeniz, 15 tane de tarıma dayalı, hayvancılığa dayalı sanayi parsellerinden oluşan 15 tane de sanayi parselimiz mevcut” dedi.



“Hafriyat, kazı ve dolgu çalışmasını bitirdik”

35 tane hem sanayi hem de işletme parselinin tamamında yatırım yapılabilir aşamaya geldiklerini açıklayan Başkan Altıkulaç, “Hafriyat, kazı ve dolgu çalışmasını biz bitirdik. Yollarla alakalı çalışmamız havaların biraz daha düzelmesiyle başlayacak. Burada yanlış hatırlamıyorsam bütün yollar parke kaplama olacak ve 200 bin metrekare civarında yollarda parkeyle bir kaplama çalışması yapacağız. Organize tarım bölgemizi planlarken 100 başlık, 200 yüz başlık ve 500 yüz başlık işletmeler tarzında her kesimden yatırımcımız buraya yatırım yapabilsin düşüncesiyle işletme parsellerimizde 3 ayrı klasifikasyon yaptık. Elimizde 39 adet 100 baş kapasiteli parselimiz, 22 adet 250 baş kapasiteli parselimiz, 7 adet 500 baş ve üzeri parselimiz, 1 adette 2 bin baş olarak planlamış fakat bunu ikiye ayırarak biner başlık parseller haline getirdi” diye konuştu.



“Biyogaz tesisini yapıp, kendi elektriğimizi üreteceğiz”

Devrekani Organize Tarım Bölgesi içerisinde biyogaz tesisinin de olacağını söyleyen Başkan Altıkulaç, “Zaten ülkedeki bütün tarıma dayalı organize hayvancılık bölgelerinde gübreyi bertaraf etmenin tek bir yolu biyogaz tesisi kurmak. Birkaç tane firma işletmeler kurulduktan sonra kendi imkanlarıyla biyogaz tesisini yapıp biyogazdan biliyorsunuz elektrik üretiliyor. O şekilde işletmeye geçeceklerini söylediler ve bizden haber bekliyorlar. Tabii biyogaz tesisinden çıkan suyun atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra dereye deşarjı söz konusu. Bir adet hayvan hastanesi planlıyoruz. Bir adet karantina alanı en önemli şeylerden bir tanesini planlıyoruz. Biyogaz tesisinin yanında gerekli olduğu takdirde kullanacağımız gübre depolama alanını tesis edeceğiz. Bir tane idari alanımız ve sosyal alanımız olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yapıp oraya bir de tarımla alakalı bir ortaöğretimin kurumunun ki bakan bey bunu ifade etti Devrekani'ye geldiğinde kurulacağını söyledi. O da ileriki aşamada atacağımız adımlardan bir tanesi olacak” şeklinde konuştu.



“Tesise harcanan para 600 milyon lira civarında olacak”

Yağmur suyu şebeke inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda 100 tır yağmur suyuyla alakalı büzler geliyor. 48 tırı geldi. 52 tır daha gelecek. Toplam 100 tır malzeme geliyor. Şu anda depoluyoruz. İçme suyu şebeke hattımızı bitirmek üzereyiz. Bim 290 dekar alan içerisinde biz, 13 kilometre içme suyu hattını döşedik ve 2000 tonluk bir depo yaptık. Üst kotumuz olan bin210 metreye bunu yaptık. Biz inşaatın, altyapı çalışmasının bitiminde toplamda 22 kilometrekare fiber kabloyu da çekmiş olacağız. Yüzde 62 aşamasındayız. Yeniden değerlendirmeyle, iş artışı ve mukayeseli keşifle beraber buraya harcanan para 600 milyon lira civarında olacak. Tabii yılbaşından sonra bu yeniden değerlendirmeyle gene artacak. Şu ana kadar biz 300 milyon lira parayı ödedik. Çünkü bunun karşılığında o kadarlık iş yaptık” ifadelerini kullandı.



“Tahsisler için resmi süre başladı, yatırımcımız bize geldiği taktirde kendilerine yatırım yapacağı parseli verebiliyoruz”

Arsa parsel tahsislerinin başladığını duyuran Başkan Altıkulaç, şöyle konuştu:

“Tahsisler için resmi sürenin başladığı gün, şu andan itibaren yatırımcımız bize gelir, ben yatırım yapmak istiyorum dediği takdirde biz artık kendilerine yatırım yapacağı parseli verebiliyoruz. İşletme parselleri için dekar başına 150 bin lira. Yani altı dönüm eğer tahsis edeceksek 900 bin lira katılım payı olarak alacağız. İşte 12 dönüm tahsis edeceksek 1 milyon 800 bin lira talep edeceğiz. Eğer 500 baş üzeri düşünürseniz 2 milyon 700 bin lira talep edeceğiz. Bizim hiçbir zaman amacımız bu yapılan Organize Tarım Bölgesinde arazi satıp da organize tarım bölgesinin kasasına para koymak değil. Biz yatırımcıya cazip hale ne şekilde getirebiliriz, hep onun peşinde olduk ve o düşünceyle hareket ediyoruz. Onun için 150 bin liranın dekar başına çok büyük olmadığını düşündük ve karara bağladık.”



“Üretici, benim alıcım zaten hazır, pazar aramama gerek yok. Et ve Süt Kurumu hayvanların büyük bir kısmını tüketecek diyecek”

Et ve Süt Kurumu'nun da Devrekani Organize Tarım Bölgesi'nde yatırımlarının olduğunu belirten Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten ise, “Bu Kastamonu genelinde ve Devrekani üzerinde önemli bir yatırım. Yani bugün 600 milyon TL'yi bulan bir yatırım. Bugün bu para tasarruf tedbirlerinden dolayı çoğu ile gitmiyor. Ama Kastamonu'da bu yatırım yapılıyor. Şu ana kadar da yüzde 50'sini biz ödedik bu paranın. Yüzde 50'lik kısmı kaldı. Epey bir ilerleme sağladık. Yani altyapı noktasında dolgu, kazı dolgu noktasında çok büyük bir ilerleme yaptık. Artık sadece ufak tefek teferruatları kaldı. İnşallah bunu da 2025 yılının Eylül ayına kadar yapmayı planlıyoruz. Müteahhit firmamızın taahhüdü de bu noktada” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara teşvik ve yatırımlar hakkında kurumlar tarafından detaylı bilgilendirme yapıldı.