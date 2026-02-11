Gezi Parkı olayları kapsamında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ayşe Barım’ın davasında mahkeme kararını verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanan Barım ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Celse arasında açıklanan esasa ilişkin mütalaada, Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

“Suçsuzum” dedi

Mütalaaya karşı savunma yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirmediğini belirterek suçlamaları reddetti. Siyasi bir sürecin parçası olmadığını ifade eden Barım, sağlık durumunun ciddi olduğunu ve beraatini istediğini söyledi. Avukatları da iddiaları kabul etmediklerini beyan etti.

Ağırlaştırılmış müebbetten 12 yıl 6 aya

Mahkeme, sanık Ayşe Barım’ı önce “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Ancak suçu “yardım eden” sıfatıyla işlediği kanaatine vararak cezayı 15 yıl hapse çevirdi.

Sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutumu, sosyal ve ekonomik durumu ile yeniden suç işlemeyeceğine dair mahkemede oluşan olumlu kanaat gerekçe gösterilerek iyi hal indirimi uygulandı ve ceza 12 yıl 6 aya indirildi.

Mahkeme ayrıca, sağlık durumu nedeniyle uygulanan yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından Ayşe Barım’ın gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

İddianameden detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Barım’ın Gezi Parkı ana davasının sanıkları Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku ile eylemler sürecinde yoğun irtibat halinde olduğu öne sürüldü.

Barım’ın sahibi olduğu “ID İletişim Danışmanlık A.Ş.” bünyesinde çok sayıda oyuncunun bulunduğu belirtilen iddianamede, söz konusu isimlerin Gezi Parkı sürecinde sosyal medya üzerinden kullanılan etiketlerle paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca, eylemlerin planlı ve organize şekilde yürütüldüğü, Barım’ın sanatçıların tanınırlığını kullanarak kitleselleşmeye katkı sağladığı ve sürece yön verici konumda bulunduğu iddia edildi.

Savcılık, Barım’ın “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.