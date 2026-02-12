Şikayetvar 2025 Verilerini Açıkladı

Dolandırıcılık ve Bahis Siteleri Gündemi Sarstı

Çözüm platformu Şikayetvar, 2025 yılına ilişkin verilerini kamuoyuyla paylaştı. Aylık 20 milyonu aşan ziyaret trafiğine ulaşan platformda yıl boyunca 533 bin 117 şikayet çözüme kavuşurken, toplamda 2 milyon 868 bin 914 şikayet sisteme iletildi.

2025’te yeni kullanıcı sayısı yüzde 11 artarak 1 milyon 359 bin 51’e yükseldi. Platforma kayıtlı marka sayısı ise 33 bin 500’e yaklaştı. Yıl boyunca şikayetlere 436 bin 342 yorum yazıldı.

En Çok Şikayet Aralık’ta

Verilere göre 2025’te en yoğun şikayet ayı 267 bin 49 başvuruyla Aralık oldu.

Yılın en fazla artış yaşanan haftası ise 47. hafta (63 bin 577 şikayet) olarak kaydedildi.

24 Kasım (Öğretmenler Günü), yılın en çok şikayet alınan günü olarak dikkat çekti.

Yorumlarda Zirve Ocak Ayında

Yorum sayısında zirve 44 bin 533 yorumla Ocak ayında görüldü.

Yılın ilk haftası 11 bin 39 yorumla öne çıkarken, 9 Ocak’ta 1.854 yorum yapıldı.

En Çok Şikayet Edilen Sektörler

2025’te en fazla şikayet alan sektörler şöyle sıralandı:

E-ticaret: 365 bin 395

Finans: 312 bin 396

İletişim: 286 bin 811

İnternet platformları: 200 bin 880

Şans oyunları ve bahis: 163 bin 484

Kargo ve nakliyat: 141 bin 851

Giyim: 127 bin 258

Beyaz eşya: 116 bin 266

Kamu: 90 bin 394

E-Ticarette “İade Krizi”

E-ticarette şikayetlerin yüzde 63’ü iptal–iade–değişim süreçlerinden kaynaklandı.

Fiyat–fatura–ödeme başlıkları yüzde 56 ile ikinci sırada yer aldı.

Teslim edilmeyen ürünler ise yüzde 34 oranında bildirildi.

Finans ve İletişimde Fatura Şokları

Finans sektöründe şikayetlerin başını hesap işlemleri (yüzde 36) ve kredi kartları (yüzde 31) çekti.

İletişim sektöründe ise fiyat–fatura–ödeme şikayetleri (yüzde 35) ilk sırada yer aldı. İnternet hız ve erişim sorunları yüzde 30 ile ikinci sırada geldi.

2025’e Damga Vuran Başlık: Bahis Siteleri

Platform verilerine göre 2025’te en çok şikayet edilen kategori 155 bin 180 başvuruyla bahis siteleri oldu.

2023: 75 bin 99

2024: 110 bin 10

2025: 155 bin 180

Artış trendi dikkat çekici bir hız kazandı.

Dolandırıcılık Şikayetleri 40 Bini Aştı

2025’te dolandırıcılık başlığı altında 40 bin 105 şikayet iletildi.

Öne çıkan yöntemler:

Dava/İcra SMS dolandırıcılığı (yüzde 162 artış – 11 bin 368 şikayet)

Sahte bahis siteleri (yüzde 67 artış – 5 bin 868 şikayet)

Evde paketleme dolandırıcılığı

Sahte web siteleri

Instagram ve kripto yatırım dolandırıcılığı

Yılın en çok görüntülenen şikayeti de bir SMS dolandırıcılığı uyarısı oldu.

Tüketicide “Tasarruf Dönemi”

2025 verileri, tüketicinin harcama davranışında belirgin bir değişimi ortaya koydu:

Air fryer ve oyun konsolu gibi keyfi kategorilerde sert düşüş

Market alışveriş sitelerinde yüzde 45 gerileme

Bireysel emeklilik ve yatırım şirketlerinde şikayet düşüşü

Beyaz eşyada “yenisini alma yerine tamir ettir” eğilimi

Uzmanlara göre bu tablo, “konfordan tasarrufa geçiş” dönemine işaret ediyor.

TOKİ Aramaları Zirve Yaptı

2025’te en çok konuşulan konulardan biri de TOKİ oldu.

Kasım ayında:

439 bin 239 ziyaretçi

Bir önceki aya göre yüzde 639 ziyaret artışı

Şikayetlerde yüzde 495 artış

En Çok Merak Edilen Markalar

Şikayetvar’da 2025’te en çok araştırılan markalar:

Türk Telekom – 3 milyon 597 bin 926 ziyaret Garanti BBVA – yaklaşık 2 milyon ziyaret Akbank – 1 milyon 977 bin 49 ziyaret

Vodafone, Instagram, Eminevim, Trendyol ve Arçelik de listede yer aldı.

2025 verileri; tüketicinin en büyük hassasiyetinin fiyat, fatura ve iade süreçleri olduğunu ortaya koyarken, dolandırıcılık ve sanal bahis şikayetlerindeki sert artış dikkat çekti.

Ekonomik koşulların etkisiyle tüketici, lüks ve keyfi harcamalardan uzaklaşırken, temel ihtiyaç ve fiyat adaleti ekseninde daha hassas bir döneme girdi.

Şikayetvar’ın 2025 raporu, hem şirketler hem de kamu kurumları açısından tüketici güvenini yeniden tesis etmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.