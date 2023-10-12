Continental Avrupa Roadshow tırı, ticari araç filosunu sürdürülebilir bir şekilde kurmak, maliyetlerini azaltmak ve daha verimli iş yapmak isteyenler için yola çıktı. 35 ülkeyi dolaşacak Avrupa Roadshow tırının yeni durağı Türkiye oldu. 27 Ekim’e kadar Türkiye’yi dolaşacak Avrupa Roadshow tırında en zorlu rotalarda ve kış koşullarında dahi daha rahat ve güvenilir sürüş deneyimi için Continental’in 5. Jenerasyon lastikleri sergileniyor. Filo, kamyon ve otobüs sektöründeki yöneticileri için Conti360° ile dijital çözümler, ContiConnect 2.0 ve ContiLifeCycle gibi daha fazla verimlilik sunan çözümlerin yanı sıra taşımacılık endüstrisi için en düşük toplam sürüş maliyetini elde etmek için kullanılan ContiPressureCheck™ sistemi de Roadshow tırında yer alıyor.

Continental’in geliştirdiği filo çözümleriyle taşımacılık şirketlerinin ve filo operatörlerinin filolarını daha sürdürülebilir, daha verimli ve daha dijital hale getirmek amacıyla araçlarını geleceğe hazırlamalarına yardımcı olduğunu belirten Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, “Lastik seçimi, lastik izleme, karkas yönetimi ve sırt kaplama çözümleri ile sürdürülebilir filo yönetimini kolaylaştırıyoruz. Conti360° filo çözümleri ile filoların yakıt maliyetleri düşürülürken, ContiLifeCycle sırt kaplama konsepti sayesinde lastiklere ikinci ve üçüncü bir ömür kazandırılarak kaynak tüketimini yüzde 70'e varan oranda azaltıyoruz. Her müşterinin ihtiyacına göre seçilebilen farklı modüller içeren ContiConnect ile dijital lastik izleme ile filo yöneticilerinin tüm filonun basınç ve sıcaklık gibi gerçek zamanlı lastik verilerine erişimini sağlıyoruz. En yeni teknolojilerimizi ve ürünlerimizi tanıtmak, ağır vasıta çözümlerini sunmak için Avrupa Roadshow tırını 35 ülkede müşterileri ve paydaşlarıyla buluşturuyoruz” dedi.