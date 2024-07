İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli iştirakini gerçekleştirdiği fuarlardan SIAL Canada ve SIAL China tamamlandı. Yılın ikinci yarısında gıda sektörü için maraton devam ediyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen SIAL Fuarları, gıda sektöründeki Türk firmaları için büyük fırsat barındırıyor. Bu kapsamda SIAL Canada, SIAL China, SIAL India, SIAL Paris ve SIAL Interfood Jakarta'nın Türkiye milli iştirak organizasyonları İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılıyor. SIAL Canada ve SIAL China tamamlandı. 19-23 Ekim tarihlerinde ise SIAL Paris düzenlenecek.



SIAL Fuarları, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer'in başkanlığında, Comexposium Gıda Fuarları Bölümü Başkanı ve SIAL Network Genel Müdürü Nicolas Trentesaux'un katıldığı toplantıda tanıtıldı.



"Gıda stratejik ürün"

Oda'nın Eminönü merkez binasında düzenlenen toplantıda İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, İTO'nun yarım yüzyılı aşkın süredir uluslararası fuarların milli iştirakini gerçekleştirdiğini hatırlattı. Yaklaşık 800 bin üyenin ve Türkiye ekonomisinin gücünü, sektörlerin dinamizmini dünya sahnelerine taşırken her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmak için gayret ettiklerini vurgulayan Özer, “Hiç kuşkusuz küresel üretim ve ticaretin stratejik ürünü olarak gıda, Türkiye ekonomisi için de kritik öneme sahip. Bu anlamda SIAL Fuarlarına da farklı bir pencereden bakıyoruz. Çin, Kanada, Hindistan ve Endonezya'da SIAL Fuarı'na milli katılım gerçekleştiriyoruz” dedi.



"Dünyaya açılmada kaldıraç"

Malezya ve Çin-Şenzen'deki SIAL Fuarlarına katılımı da değerlendirme aşamasında olduklarını ifade eden Özer, şunları kaydetti: “İlk olarak 1986 yılında katıldığımız SIAL Paris Fuarı'nda ise bu yıl; 9 ayrı ihtisas salonunda, yaklaşık 8 bin metrekare alanda, 300'e yakın firmamızla birlikte yer alıyoruz. İnanıyorum ki ülkemizin üretim, tedarik, pazarlama ve satış alanında artan bilgi ve tecrübesi ekim ayında bu fuarda da en güçlü şekilde temsil edilecek. SIAL'in küresel bir platform olarak sahip olduğu büyük güç, sektörlerimizin dünyaya açılmasında bir kaldıraç olmaya devam ediyor.”



"10 milyar nüfus"

SIAL Network Genel Müdürü Nicolas Trentesaux da ekim ayında düzenlenecek SIAL Paris Fuarı'na hazırlandıklarını dile getirerek, birçok krizin art arda geldiğini söyledi. Covid 19'un ticareti ve organizasyonları etkilediğini hatırlatan Trentesaux, şöyle konuştu: “Ekonomiyi etkileyen siyasi krizlerin yanı sıra bir de iklim krizi var. Çok daha istikrarlı olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu karmaşık bağlamda hepimiz vatandaşlarımızı doyurmak istiyoruz. Gıda sektörü için büyük bir ilgi var. Krizde bile kendi nüfusumuzu beslemek ve doyurmak için gıda hakimiyeti çok önemli. İkinci olarak da orta vadede giderek 10 milyar dolara ulaşacak olan dünya nüfusu söz konusu. Şu an 8 milyar insanın beslenmesini konuşurken 2 milyar kişi daha eklenecek. Büyüme homojen olmayacak. Bazı ülkelerde nüfus azalacak. Çin nüfusu düşecek. Güney Doğu Asya ve Afrika ülkelerinin nüfusunda büyük patlama yaşanacak. Bu da önümüzdeki günlerde gıda sektörüne farklı bakmamızı sağlayacak.”



Gıda sektörünün büyümeye devam edeceğini belirten Trentesaux, şu bilgileri verdi: “Dünya 10 milyar nüfus için nasıl üretim yapacak? 4 önemli unsur var. Bunun için örgütlenmek ve beraber çalışmak lazım. Dünyada bununla ilgili bazı fırsatlar mevcut. İnsanlar gıdada güvenilir ürünler istiyor. Bunun aynı zamanda sağlığa da pozitif etkisi olması gerekir. Gıdanın hem sağlıklı hem nitelikli hem de sürdürülebilir olması önemli. Çevreye duyarlı sorumlu üretim ön plana çıkıyor. Yeni dönüştürme biçimleri bulmamız lazım. SIAL Paris'te bunu göreceğiz. Bir de erişilebilirlik çok önemli. Nüfusa 2 milyar kişi daha eklenecek ancak bunların alım gücü olmayacak. Hem tadı güzel hem de sade ürünler ve fiyatlarının da düşük olması gerekecek. Yüksek gamlı ürünler olursa Afrika ve Asya'yı doyuramayız. 10 milyar için üretim yapmak istiyorsak bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Herkesin bu değişimin oyuncusu olması gerekiyor. Kolektif olarak tarımsal gıda sanayiyi bulmamız ve paylaşmamız lazım. Genel bir seferberlik sağlanabilir.”



130 ülkeden 7 bin 500 firma

SIAL'in iş, ilham ve network oluşturmak başlıklarında üç amacı olduğunu dile getiren Trentesaux, gıda sektörünün yüzde 90'ını KOBİ'lerin ve küçük şirketlerin oluşturduğunu vurguladı. Bu şirketlere hangi alanlarda yatırım yapmaları gerektiğini anlatmanın da fuarın rolleri arasında olduğunu kaydeden Trentesaux, “130 ülkeden 7 bin 500 firmanın yer aldığı SIAL Paris'e 285 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor. 400 bin sergilenen ürün (100 süpermarket kapasitesine eşdeğer), 260 bin metrekare keşif ve toplantı alanına sahip. Çok büyük bir alandayız. SIAL Paris 2024 bayram gibi geçecek. 60. yıl kutlamalarımız var. Fuarın her gününde farklı bir etkinlik olacak. 60. yılımız logomuza da eklendi. 20 Ekim Pazar akşamı büyük bir gösteriyle kutlama yapacağız. Herkesi 19-23 Ekim'de Paris'te ağırlamak isteriz” diye konuştu.