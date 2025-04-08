Açılış törenine Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Valisi Davut Gül, Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abdul Kadir, Kuzey Amerika Uluslararası Eğitimciler Birliği CEO’su Dr. Fanta Aw, British Council Küresel Başkanı Martin Hope ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç katıldı.

Prof. Dr. Özvar, yükseköğretimin hızla değişen teknolojiler, toplumsal beklentiler ve ekonomik şartlarla dönüşüm geçirdiğini belirterek, üniversitelerin toplumsal etki oluşturma, dijital gelişmelere uyum sağlama ve uluslararası iş birliklerini artırma gibi yeni roller üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'nun 2024-2028 Stratejik Planı'nda uluslararasılaşmanın temel hedeflerden biri olduğunu ve Türkiye'nin şu anda yaklaşık 360 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin bu sayıyı 2030 yılına kadar 1 milyona çıkarmayı hedeflediğini belirten Prof. Dr. Özvar, Türk üniversitelerinin yurtdışında kampüsler açma, ortak üniversiteler kurma ve iş birliği protokolleri imzalama çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Bakü’de kurulan Türkiye-Azerbaycan üniversitesinin bu vizyonun somut örneği olduğunu da sözlerine ekledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1 milyon uluslararası öğrenciye ulaşma hedefini vurguladı. Küreselleşen dünyada bilginin sınırları ortadan kaldırdığını ve Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası etkileşimini artırarak, öğrencilerin ve akademisyenlerin farklı kültürleri tanımasının önemini belirtti.

EURAS&EURIE Kurucu ve Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, zirvenin uluslararası yükseköğretimde iş birliklerine katkı sunduğunu, dünya genelinde yükseköğretimde kayıtlı öğrenci sayısının 250 milyonu geçtiğini ve 2030’da bu rakamın 380 milyona çıkmasının beklendiğini açıkladı. Ayrıca, 2030 yılına kadar 170 milyon yeni mesleğin ortaya çıkacağına dikkat çekerek, üniversitelerin uluslararasılaşmasının, küresel krizlere çözüm geliştiren ve insanlığa katkı sunan merkezler olmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın, uzun vadeli iş birliğini teşvik ettiğini ve bu sürecin ülkeler arasında barış ve iş birliğini sağlamak için önemli bir araç olduğunun altını çizdi. Zirve, üniversiteler arasındaki iş birliklerini güçlendiren ve bilgi paylaşımını artıran bir platform olma misyonunu sürdürüyor.