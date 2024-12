“Bilinçli tüketici ödülü”, “yazılı basın tüketici ödülü”, “radyo-televizyon programı ödülü”, “tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü”, “bilimsel çalışma ödülü” ve “tüketici özel ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri’nin bu yıl 27 ncisi ile Resim Yarışması Ödül Töreni ve sergisi düzenlendi.

Her yıl Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreninin 27 ncisi 10 Aralık’da Ankara’ da gerçekleştirildi. Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer BOLAT, davetliler, Bakanlık Bürokratları ile birlikte ödül alan kişiler ve firmaların temsilcileri katıldı.



Ödül töreninde;

Bilinçli tüketici dalında;



Hizmet aldığı kuaförde saçına uygulanan saç boyası vb. ürünlerden dolayı saç derisinde meydana gelen dermatolojik sağlık sorunları nedeniyle mağduriyetine neden olan konuda yasal haklarını sonuna kadar kullanmada göstermiş olduğu duyarlılık ve başarısı nedeniyle Ayşe Nur ERDOĞAN,



06 Şubat depremi dolayısıyla yaşadığı şehir olan Adıyaman'dan ayrılmak durumunda kaldığı süreçte depremden etkilenen evlerinde kalan ve hizmet almadığı internet için ilgili internet dağıtım şirketince fatura düzenlenmesi üzerine mağduriyetine neden olan konuda yasal haklarını sonuna kadar kullanmada göstermiş olduğu duyarlılık ve başarısı nedeniyle Mahmut ŞARALDI,



Kullandığı konut kredisine ait DASK Poliçesi ve Konut Paket Sigortasının dört (4) yıl boyunca ilgili banka tarafından yapılan hata sonucunda kredinin verildiği eve yapılmaması ve farklı bir adresteki konuta poliçe düzenlenmesi nedeniyle mağduriyetine neden olan konuda yasal haklarını sonuna kadar kullanmada göstermiş olduğu duyarlılık ve başarısı nedeniyle Ferhat ŞANLI,



Yazılı Basın Dalında;



Muhabir olarak bulunduğu Konya Yenigün Gazetesinde, ülkemiz tüketicisinin ekonomik çıkarlarının korunması adına kamuoyunu bilgilendirici yayınları nedeniyle Hacer CEYLAN ZAMAN,



Radyo-TV Programı Ödülü Dalında;



BSE RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş. (KANAL S) TV kanalında yayınlanan, tüketicileri bilgilendirici ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirici yayınlarıyla "Av. Erhan Çankaya ve Aycan Türkel ile FARKINDA MISINIZ" isimli televizyon programı,



Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü Dalında;



Adana ilinde 7 adet şubesiyle, tüketici memnuniyeti çalışmalarına ağırlık vermeleri, Tüketici Danışma Hattı ile tüketicileri bilgilendirmeleri ve varsa sorunlarını çözüme ulaştırmaları, tüketiciler tarafından beğenilmeyen ürünleri kayıtsız şartsız iade almaları, ürünlerini satışa sunmadan önce ulusal ve uluslararası akredite olmuş gıda laboratuvarlarında analiz ettirmeleri vb. tüketici memnuniyetini ilke edinen firma politikaları nedeniyle BULUTLAR KURUYEMİŞ TARIM ÜRN. GIDA NAK. İNŞ. PAZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ,



Tüketicilerden aldıkları geri dönüşleri yasal mevzuat şartlarına uygun olarak müşteri odaklı çözümlere ulaştırmaları, ürün iadelerindeki sürenin firma tarafından 30 güne çıkarılması, iade edilmek istenen ürünün ayıplı olması halinde ise ürün değişim süresinin 90 gün olması, online alışverişte tüketicinin talebi halinde iadenin tüketicinin adresinden alınması vb. tüketici memnuniyetini ilke edinen firma politikaları nedeniyle DEFACTO PERAKENDE TİC. A.Ş.,



E-ticaret odaklı satış faaliyetleri ile, tüketicilere çok hızlı teslimat yapmaları, çağrı merkezi aracılığı ile tüketici şikayetlerine hızlı çözüm sunmaları, satın alınan ürünlerden memnun kalınmaması halinde ürünü iade almaları vb. tüketici memnuniyetini ilke edinen firma politikaları nedeniyle SİNOZ KOZMETİK SANAYİ VE TİC. A.Ş,



Bilimsel Çalışma Alanında;



Tüketicinin dijital dünyadaki menfaatlerinin korunmasına hizmet eden Avrupa Birliği Dijital İçerik Direktifi ile Alman Medeni Kanun’unda yer alan düzenlemeleri mercek altına alınarak Türk Hukukunda nasıl bir çözüm üretilmesi gerektiğine ilişkin “DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLERİN SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞU” başlıklı kitabı ile Dr. Furkan Güven TAŞTAN,



Tüketici uyuşmazlıklarında getirilen dava şartı arabuluculuğun barışçıl yöntemlerle menfaatlerde ortak bir noktada tarafların buluşmasıyla %46 oranında tüketici uyuşmazlıklarının mahkemelere gidilmeden çözüldüğüne ilişkin verilerin yer aldığı, INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tam Metin Bildiri Kitabının 613. Sayfada yayınlanan "DAVA ŞARTI ARABULUCULUK UYGULAMASININ TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM PERFORMANSINA ETKİLERİ" başlıklı makaleleri ile Prof. Dr. Sima NART ve Prof. Dr. Mustafa YASAN,



Tüketicilerle yapılan anketlerden elde edilen verilerin analiz edildiği, tedarik zinciri ve operasyonel lojistik hizmet kalitesinin tüketici memnuniyeti ve tekrar satın alma isteği üzerindeki etkilerinin incelendiği “TEDARİK ZİNCİRİ ÇEVİKLİĞİ VE OPERASYONEL LOJİSTİK HİZMET KALİTESİNİN TÜKETİCİLERİN ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ” başlıklı doktora tezi ile Dr. Gülşah ŞİŞMAN,



Tüketici Özel Ödülü dalında ise;



Ülkemiz tüketicisinin ekonomik çıkarlarının korunması adına kamuoyunu bilgilendirici yayınları nedeniyle;



YENİ ŞAFAK GAZETESİ, Haber Müdürü Fazlı ŞAHAN,

HABERTÜRK Ekonomi Muhabiri Buse GENÇTÜRK BÖKE,

NTV Ekonomi Muhabiri Sibel CAN,

SABAH GAZETESİ, Ankara Temsilcisi Okan MÜDERRİSOĞLU,

AKŞAM GAZETESİ, Ankara Temsilcisi Emin PAZARCI,

ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa PALA,

AKİT GAZETESİ, Ekonomi Muhabiri Buğra KARDAN,

ANADOLU AJANSI, Ekonomi Muhabiri Seda TOLMAÇ,

DEMİRÖREN HABER AJANSI, Ekonomi Muhabiri Gizem ÇORLU,

İHLAS HABER AJANSI, Ekonomi Muhabiri Burak Can EKİZOĞLU,

TRT HABER, Ekonomi Muhabiri Haluk KARAKAYA,

HABER GLOBAL, Ankara Haber Müdürü Hasan UYLAŞ,

DÜNYA GAZETESİ, Ankara Temsilcisi Ferit Barış PARLAK,

NASIL BİR EKONOMİ MEDYA, Ankara Temsilcisi Maruf BUZCUGİL

Ve

TV 100, Televizyon Sunucusu, Gazeteci ve Yazar Cansu Canan ÖZGEN



Ödüle layık görülmüştür.



Törenin ikinci bölümünde Bakanlık tarafından düzenlenen “Türkiye Geneli Ortaokullar Arası Resim Yarışması”nda ödül alanlara ödülleri takdim edilmiştir.



Bu kapsamda;



Resim Dalında;

Durugöl Şehit Burçin Damcı Ortaokulu öğrencisi Yaren İNCE birincilik ödülünü,

birincilik ödülünü, Özel Atatepe Defne Matematik Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencisi Almira ORHAN ikincilik ödülünü,

ikincilik ödülünü, Gülser Mahmut Tatlıdere Ortaokulu öğrencisi Memet Rodin ARSLAN üçüncülük ödülünü,

üçüncülük ödülünü, Samsun Final Okulları Ortaokul öğrencisi Irmak GÜRLER Mansiyon ödülünü,

Mansiyon ödülünü, Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencisi Muhammed Baver ASTAN Jüri Özel ödülünü,

Jüri Özel ödülünü, Öğretmen Kubilay Ortaokulu öğrencisi Ilgın GÜNDÜZ Ankara İl Birinciliği ödülünü

almaya hak kazanmışlardır.



Tören ödül alanların ve davetlilerin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.