Temel atma töreninde konuşan Bakan Bolat, fabrikanın 22 bin metrekare alanda 1,5 inşa edileceği söyledi. 21 yılda ekonomik büyüklüğün 230 milyar dolar milli gelirden, 1 trilyon 158 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi. Bakan Bolat, Türkiye'nin yılda ortalama yüzde 5.4 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldığını kaydederek, “Ülkemiz bu yılda ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü. Ve bu büyümede lokomotif görevi gören sektörlerin başında da sanayi gelmekte. Gerek üretimimizde gerekse ihracatımızda sanayi ve imalat sanayi çok önemli bir yer tutuyor. Rekorlar kıran ve 21 yılda 7.1 katı büyüyen 36 milyar dolardan bugün 261,5 milyar dolara yükselen ihracatımızın da yüzde 94'ü sanayiden gelmektedir. İlk yedi ayda da yüzde 3.4 oranda ihracatımız, mal ihracatımız büyüme kaydetti. Aynı şekilde hizmet ihracatımız da bu yıl hedeflendiği yüzde 10 büyümeyi sağlayarak 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefine koşmaktadır. Jeopolitik gerilimler, bölgemizdeki etrafımızdaki savaşlar ve başta Avrupa olmak üzere batı dünyasındaki ekonomik durgunluk, dünya ticaretindeki durgunluk kolay bir süreçte olmadığımızı göstermekte. Ama buna rağmen etrafımız sıkıntılı ve ateş çemberi konumunda olmasına rağmen Türkiye'miz dirayetli bir liderlik ve istikrarlı bir siyaset yönetimi ve ekonomideki başarılı dengeleme politikası ve gelişme reformlarıyla beraber yoluna devam etmektedir” diye konuştu.

İhracat tarafında büyümeyle eş zamanlı ithalattaki gerilemenin dış ticaret dengesinde belirgin iyileşmeyi kuvvetlendirdiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ekonomi programının öncelikli hedefleri arasında yer alan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinde de somut bir ilerleme kat edildiğini söyledi. Ekonominin dayanıklılığını artıran politikaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, yatırımcı dostu politikalarla, sektörün ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hızla hayata geçirerek güçlü bir yatırım iklimi oluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



Geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk tarihindeki en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programının detaylarını kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Kacır, “Yerli ve yabancı yatırımcıların programa bugüne kadar gösterdiği teveccüh; yatırımcılar için güvenli bir liman konumundaki ülkemizin önümüzdeki dönemde de küresel yüksek teknolojili yatırımların odağı olacağını kanıtlıyor. Katma değerli üretimimizle, inovasyonla, dijitalleşmeyle teşvik ve destek programlarımızla devletler tarihi açısından kısa bir sürede, 22 yılda, tesis ettiğimiz güçlü üretim altyapımız her alanda meyvelerini veriyor. Ülkemizin büyüme ve kalkınma yolculuğunda bizlere güç katıyor. Maliyet etkin, sürdürülebilir ve esnek barınma ihtiyacının karşılanmasında öncü rol üstlenen prefabrik yapı sanayinin önemini geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketiyle bir kez daha müşahede ettik. Hamdolsun sektörümüzün destekleriyle vatandaşlarımıza güvenilir barınma alanlarını hızlıca sunduk” şeklinde konuştu.