Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Parti kadrolarının güçlenmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, son dönemde AK Parti’ye katılan milletvekilleri ile belediye başkanlarına “hoş geldiniz” diyerek Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

“Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı’dır”

Muhalefetin artan eleştirilerine rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın siyasetin merkezinde yer aldığını vurgulayan Erdoğan, “AK Parti bugün Türkiye’nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir. Cumhur İttifakı ise devletimizin bekasının ve milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Şayet AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa evelallah 86 milyonun her bir ferdi güvendedir” diye konuştu.

Küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı bir döneme dikkat çeken Erdoğan, “Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir jeopolitiğin içindeyiz. Türkiye’nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Tecrübeli, liyakatli ve çalışkan kadroların iş başında olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye gündem belirleyen ülke konumunda”

Son 10 yılda yaşanan krizlerin başarıyla yönetildiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin dengeli ve stratejik dış politikası sayesinde krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna geldiğini belirtti.

“Türkiye gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor” diyen Erdoğan, ay yıldızlı bayrağın uluslararası alanda daha güçlü dalgalanacağını ve “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“Hiçbir görev diğerinden önemli değildir”

AK Parti’nin bir dava hareketi olduğunu ifade eden Erdoğan, teşkilatın her kademesindeki görevin eşit derecede önemli olduğunu vurguladı. “Hiçbir görev diğerinden önemli veya önemsiz değildir. Mesele, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve millete hizmetkâr olabilmektir” dedi.

Ramazan mesajı: “Gönül sofralarında buluşacağız”

Ramazan ayında kapsamlı bir program hazırladıklarını açıklayan Erdoğan, genç çiftler, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geleceklerini belirtti. Deprem bölgesindeki vatandaşlarla iftar ve sahur programlarında buluşacaklarını kaydeden Erdoğan, “Gönül sofralarımızda aynı pideyi bölüşmenin manevi lezzetini tadacağız” dedi.

Yurt dışında yaşayan Türklerle de iftar programlarında bir araya geleceklerini aktaran Erdoğan, Gazze ve Suriye’deki ihtiyaç sahiplerinin de unutulmayacağını ifade etti.

Muhalefete sert eleştiri

Deprem konutları üzerinden ana muhalefete yüklenen Erdoğan, 455 bininci afet konutunun teslim edildiğini hatırlatarak, muhalefetin iddialarını “asılsız” olarak nitelendirdi.

TBMM’de yeni bakanların yemin töreni sırasında yaşanan tartışmalara da değinen Erdoğan, ana muhalefeti “meclisin vakarına zarar vermekle” suçladı. “Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür” ifadelerini kullandı.