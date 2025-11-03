Emekli Maaş Zammı 2026 Ocak İçin Netleşmeye Başladı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak emekli maaş zammı için TÜİK’in açıklayacağı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ilk 3 aylık enflasyon oranı (Temmuz, Ağustos, Eylül) toplamda yüzde 7,5 seviyesine ulaştı.

Eylül ayında enflasyon yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Buna göre, emekliler halihazırda yüzde 4,14’lük zamma hak kazanmış durumda.

4 Aylık Enflasyon Farkı Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, Ekim 2025 enflasyon verilerini 4 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyu ile paylaşacak. Böylece 4 aylık (Temmuz–Ekim) enflasyon farkı ortaya çıkacak ve yeni yıl zam oranı için ilk net tablo belirlenecek.

Merkez Bankası ve Ekonomistlerden Yıl Sonu Tahminleri

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29, finans çevrelerinin ortalama tahmini ise yüzde 24 ila yüzde 29 aralığında bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse, emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı yüzde 7,14 ila yüzde 10,56 arasında olacak.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde artış oranı yüzde 16,88 seviyesine kadar çıkabilecek.

En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?

2025 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak uygulanıyordu. Beklenen yüzde 10 civarındaki zamma göre:

Zam Oranı Yeni En Düşük Emekli Maaşı (Tahmini) %7,5 10.750 TL %9 10.900 TL %10,5 11.050 TL %12 11.200 TL

Bu tabloya göre, 2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 11.000 TL civarında olacağı öngörülüyor. Hükümetin refah payı uygulamasıyla bu rakamın daha da yükseltilmesi ihtimali de bulunuyor.

Nihai Zam Oranı Aralık Verileriyle Netleşecek

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının maaş artış oranı, Aralık 2025 TÜFE oranının açıklanmasıyla kesinleşecek. Ocak 2026 itibarıyla hem yeni maaş tutarları hem de taban aylık güncellemesi yürürlüğe girecek.