Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda işlemlerin 21 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabileceğini duyurdu. Başkan Erbaş, vatandaşların işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabileceklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu hac organizasyonunda, ön kayıt ve kayıt güncelleme sürecinin önemine dikkat çekiyor. Uzatılan süre sayesinde, henüz başvuru yapmamış veya bilgilerini güncellememiş vatandaşlar da işlemlerini tamamlayabilecek.

Hac ön kayıt ve güncelleme işlemleri, müracaat edenlerin isim ve iletişim bilgilerinin yanı sıra sağlık ve ödeme bilgilerini de içeren detaylı bir süreci kapsıyor. Diyanet yetkilileri, işlemlerin e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabileceğini vurguladı.