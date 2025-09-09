Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, 83 milyon nüfuslu ülkede her yıl yaklaşık 350 bin kişi evleniyor. Ancak bu evliliklerin yaklaşık 130 bini, yani yüzde 37’si boşanmayla sonuçlanıyor. Uzun ve mutlu bir evlilik dileğiyle yola çıkan çiftler, çözümü köprülere kilit asmakta buluyor.

2014 yılında Eiserner Steg’te yaklaşık 15 bin kilit bulunurken, toplam ağırlıkları 1,9 tonu buluyordu. 2025 itibarıyla köprüye asılan kilit sayısı 50 bini aşarken toplam ağırlık 5 tona ulaştı. Frankfurt Belediyesi yetkilileri, köprüye yüklenen “aşk ağırlığı”nın şu anda köprünün taşıma kapasitesini etkilemediğini, ayrıca turistlerin bu geleneğe gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

Aşk kilidi geleneği, İtalyan yazar ve yönetmen Federico Moccia’nın 2007’de yayımlanan Ho voglia di te adlı romanıyla dünya çapında popüler hale geldi. Film uyarlamasında çiftlerin Roma’daki Ponte Milvio Köprüsü’ne kilit asıp anahtarı Tiber Nehri’ne attıkları sahne büyük ilgi görmüştü. Böylece İtalya’da başlayan bu gelenek kısa sürede farklı ülkelere yayıldı.

Bugün Sibirya’dan İrlanda’ya, Japonya’dan Balkanlar’a kadar birçok ülkede görülen aşk kilitleri, aslında eski bir inanış olan “dilek ağacına bez bağlama” geleneğinin modern yorumu olarak değerlendiriliyor. Şaman kültüründen gelen bu ritüel, günümüzde köprülere asılan metal kilitlerle adeta çağdaş bir hurafe halini aldı.