22 Milyar TL TFRS Kârı

Açıklamada, şirketin 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarına göre:

TFRS’ye göre (uluslararası muhasebe standartları) ana ortaklığa ait net dönem kârı: 22 milyar TL

VUK kayıtlarına göre (Vergi Usul Kanunu) cari yıl kârı: 43,2 milyar TL

olduğu belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu gereği ayrılması gereken yüzde 5’lik genel kanuni yedek akçenin ise, mevcut yedek tutarın sermayenin yüzde 20’sine ulaşmış olması nedeniyle bu yıl ayrılmayacağı ifade edildi.

18 Milyar TL’yi Aşan Toplam Nakit Ödeme

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımının şu şekilde yapılmasını teklif etti:

1,11 milyar TL birinci temettü (ortaklara)

16,21 milyar TL ikinci temettü (ortaklara)

656,2 milyon TL intifa senedi sahiplerine

25 milyon TL Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na

Böylece toplam nakit ödeme tutarı 18 milyar 1 milyon TL olacak.

Ortaklara ödenecek toplam temettü tutarı ise 17,32 milyar TL olarak açıklandı ve tamamı nakit olarak dağıtılacak.

Hisse Başına 6,83 TL Brüt Temettü

Karara göre:

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de işyeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara,

1 TL nominal değerli pay için 6,83 TL brüt ve net nakit temettü ödenecek.

Diğer pay sahiplerine ise

1 TL nominal değerli pay için 6,83 TL brüt,

5,8055 TL net nakit temettü verilecek.

Bu oran, nominal değere göre %683 temettü dağıtımı anlamına geliyor.

Ödeme Tarihi 25 Mart 2026

Temettü ödemelerinin 25 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

Ayrıca, dağıtım sonrası kalan tutarın VUK kayıtlarında olağanüstü yedeklere, TFRS finansal tablolarında ise geçmiş yıl kârlarına aktarılması teklif edildi.

Yönetim kurulunun aldığı bu karar, yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.