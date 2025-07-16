Verilere göre, Haziran ayında bütçe gelirleri 909,4 milyar TL, giderler ise 1 trilyon 239,6 milyar TL oldu. Böylece sadece Haziran ayında bütçe açığı 330,2 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk altı ayında ise toplam bütçe açığı 980,5 milyar TL olarak kaydedildi.

Haziran Ayında Açık Daha da Büyüdü

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında 275,3 milyar TL olan bütçe açığı, 2025 Haziran ayında yüzde 19,9 oranında artarak 330,2 milyar TL’ye yükseldi. Faiz dışı açık ise 2024 Haziran ayında 176 milyar TL iken bu yıl aynı ayda 54,5 milyar TL’ye geriledi.

Haziran ayında gerçekleşen 1 trilyon 239,6 milyar TL’lik bütçe giderlerinin 275,6 milyar TL’si faiz ödemelerinden oluştu. Faiz hariç giderler ise 963,9 milyar TL olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre giderler yüzde 43,1 oranında arttı.

Bütçe gelirleri ise geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 53,8 artış göstererek 909,4 milyar TL’ye yükseldi. Vergi gelirleri 764,9 milyar TL’ye ulaşırken, vergi dışı gelirler 117,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran Döneminde Açık Neredeyse 1 Trilyon TL

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 6 trilyon 579,1 milyar TL, bütçe gelirleri ise 5 trilyon 598,6 milyar TL oldu. Böylece ilk yarıdaki toplam bütçe açığı 980,5 milyar TL’ye ulaştı. 2024’ün aynı döneminde bütçe açığı 747,2 milyar TL idi.

Bu dönemde dikkat çeken bir gelişme ise faiz dışı denge oldu. Geçen yıl aynı dönemde 172,8 milyar TL faiz dışı açık verilirken, 2025'in ilk yarısında 131 milyar TL faiz dışı fazla verildi. Bu durum, bütçe disiplininde faiz dışı harcamalar açısından daha olumlu bir tabloya işaret ediyor.

Vergi Gelirlerinde Yüksek Artış

Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artarak 4 trilyon 771,5 milyar TL’ye yükseldi. Vergi dışı gelirler ise 658,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam bütçe gelirleri de yüzde 46,1 artışla 5 trilyon 598,6 milyar TL’ye ulaştı.