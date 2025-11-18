İşsizlik Oranında Cinsiyete Göre Farklılık

TÜİK verilerine göre, erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,0 iken, kadınlarda bu oran yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.

İstihdamda Küçük Artış

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise yüzde 49,0 seviyesinde sabit kaldı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 32,1 oldu.

İşgücüne Katılım Oranı

İşgücüne katılma oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 53,5 seviyesinde gerçekleşti. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,2 olarak ölçüldü.

Genç Nüfusta İşsizlik

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3’e düştü. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak belirlendi.

Sektörel İstihdam Dağılımı

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin yüzde 59,3’ü hizmet sektöründe, yüzde 19,8’i sanayi sektöründe, yüzde 14’ü tarım sektöründe ve yüzde 7,0’ı inşaat sektöründe yer aldı. Tarımda 13 bin, inşaatta 40 bin, hizmet sektöründe 159 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 147 bin kişi azalma gözlendi.

Çalışma Saatleri ve Atıl İşgücü

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat olarak kaydedildi. Atıl işgücü oranı ise bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan düşerek yüzde 29,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9,