Arsa ve Gayrimenkulde Büyük Fırsat

2024 yılında yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle konut ve arsa yatırımlarında beklenen kazançlar gerçekleşmedi. Ancak faizlerin düşmeye başlamasıyla bu alanda ciddi bir hareketlilik yaşanacağı öngörülüyor. Arsa ve arazi geliştirme uzmanı Muharrem Özel, 2025 yılında arsa fiyatlarının patlama yapabileceğini ifade ederek, “2024’te arsa yatırımcısının kazancı sınırlıydı, ancak 2025 çok daha farklı bir tablo sunacak. Yıl boyunca arsanın yüzde 50’ye varan bir getiri sağlaması bekleniyor” dedi.

Konut fiyatlarının ise 2024’te yüzde 30 civarında bir kazanç sağladığını belirten Özel, 2025’te bu oranın daha da artabileceğine işaret etti. Özellikle büyük şehirlerde arsa fiyatlarının hızla yükselmesi bekleniyor.

Küçük Yatırımcıya Tekirdağ Önerisi

Büyükşehirlerde yatırım yapmanın artık küçük yatırımcı için zorlaştığını ifade eden uzmanlar, Trakya Bölgesi ve Tekirdağ’ın bu grup için önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Muharrem Özel, “Çatalca gibi bölgelerde yatırım yapmak için artık 1 milyon TL gibi büyük bir bütçe gerekiyor. Ancak Tekirdağ’da 300-500 bin TL’ye imarlı ya da imarsız tapulu araziler almak mümkün. Bu bölge, hem kısa vadede hem de uzun vadede yüksek kazanç potansiyeli taşıyor. Tekirdağ’da 5 yıl içinde büyük bir gelişim, 10 yıl içinde ise yenilenmiş bir şehir göreceğiz” dedi.

Orta ve Uzun Vadeli Planlar

Uzmanlar, arsa yatırımı için ideal sürenin 5 yıl olduğunu belirtirken, bu süre zarfında arsa fiyatlarının önemli ölçüde değer kazanacağını söylüyor. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandığı ve altyapı çalışmalarının yoğunlaştığı bölgelerde, hem arsa hem de konut fiyatlarının ciddi artış göstermesi bekleniyor.

Ekonomik İyileşme Sinyalleri Umut Veriyor

2024 yılında ekonomide başlayan iyileşme belirtileri, 2025 için daha umutlu bir tablo çiziyor. Yatırımcıların bu süreçte doğru bölgeleri ve projeleri seçerek önemli kazançlar elde edebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre, faiz indirimi ve enflasyondaki düşüş, gayrimenkul sektörünü hareketlendiren en önemli etkenler olacak. 2025, özellikle arsa ve konutta yatırımcılar için kazançlı bir yıl olma yolunda ilerliyor.