2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. Devlet üniversitelerinde örgün (açıköğretim programları hariç) yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257’si doldu. Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemleri tamamlandı. Böylece Devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranı yüzde 98,8’i bulmuş oldu. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91,14 olarak gerçekleşti.

2024 YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday yerleştirildi.

Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine yerleşirken, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50’si (yüzde 49.35) ilk üç tercihinden birisine yerleşmeyi başardı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin “Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, kontenjan planlamasında uyguladığımız stratejik yaklaşım ile adayların yönelim ve beklentilerine dair yaptığımız analitik çalışmalarımızın başarılı bir şekilde hayata geçtiğinin göstergesidir. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım. Hiç şüphe yok ki üniversitelerimizin kapasite ve teklifleri yaptığımız planlamalarda önemli bir yer tutmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.



“Yapay Zeka” ve “Bilişim” tabanlı programlarda tek bir boş kontenjan kalmadı

Erol Özvar, yeni açılan yapay zekâ ve bilişim temelli programların kontenjanlarının tamamen dolduğunu, tek bir boş kontenjanın bile kalmadığını bildirdi.

Özvar, “Dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde toplam 73 yeni program açtık. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2.225 kontenjanın tamamı doldu. Öğrencilerimiz bu programlara yoğun ilgi gösterdi ve kontenjanlar, ek tercihlere gerek kalmadan tamamen doldu. Tek bir boş kontenjanın kalmaması, öğrencilerin yapay zekaya olan ilgisini gösterirken bu yöndeki adımlarımızın ne kadar yerinde olduğunu ortaya koydu. Çağın dönüşen ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve istihdama yönelik olarak yeni programlar açmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Meslek yüksekokullarına olan ilginin giderek arttığını vurgulayan Özvar, “Devlet üniversitelerinin örgün önlisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara olan ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikliler. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksekokullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam. Bu programlar, bilgi ve teknoloji alanlarındaki hızlı değişime ayak uydurma ve ülkemizin küresel düzeyde rekabet edebilirliğini artırma hedeflerimize katkılar sunacaktır” dedi.



“Bu sonuçlar azim ve potansiyeli yansıtıyor”

Üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik eden Özvar, “Üniversitemize yeni adım atacak tüm adayları yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, sizlerin azmini ve potansiyelini yansıtıyor. Her birinizin başarılı bir eğitim dönemi geçireceğine olan inancımız tam. Yeni dönemin hepimize ilham vermesi ve her bir adayımızın hayallerine ulaşma yolunda adımlar atması dileğiyle, başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

Kadın adayların üniversiteye yerleşme oranları erkekleri geçti

2024 YKS yerleştirme verilerine göre kadın adaylar erkek adaylara oranla daha yüksek bir temsil oranı gösterdi. Yerleştirme puanı hesaplanan kadın aday sayısı 1milyon 462 bin782 iken, erkek adayların sayısı 1 milyon 292 bin 519 olarak kaydedildi. Yerleştirmeye başvuran adaylar arasında ise 886.885 kadın aday ve 783.320 erkek aday yer aldı. Sonuç olarak, yerleşen aday sayılarında da kadınların oransal üstünlüğü devam etti; 542.589 kadın aday bir programa yerleşirken, erkek adaylar arasında bu sayı 444.799 olarak gerçekleşti. Üniversitelere yerleşen kadın öğrencilerin oranı toplam yerleşenlerin yüzde 55'ini oluştururken, erkek adaylar yüzde 45'lik bir paya sahip oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar’dan ek tercih hatırlatması

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, tercihlerde bir programa yerleşemeyen adaylara ek tercih sürecini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Bu süreçte adayların, kontenjanları dolmayan programlara yerleşme şansı bulabileceklerini belirten Özvar, tercih yaparken dikkatli ve bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Ek tercih sürecinin adaylar için ikinci bir fırsat olduğunu hatırlatan Özvar, doğru tercihlerle başarılı bir sonuç elde edilebileceğini ifade etti.