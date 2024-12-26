İlk sırada, Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübünde forma giyen Cristiano Ronaldo yer alıyor.

2024 yılı boyunca toplam 285 milyon dolar kazanan Ronaldo, 220 milyon doları saha içinden, 65 milyon doları ise sponsorluk anlaşmalarından elde etti. Bu, Ronaldo'nun yıllık kazancını önemli ölçüde artıran bir gelir kaynağı sağlıyor.

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Arjantinli futbolcu Lionel Messi. Miami'nin Inter Miami kulübünde top koşturan Messi, 135 milyon dolarlık yıllık kazancıyla ikinci sırada yer aldı. Messi'nin kazancının büyük kısmı, saha dışındaki sponsorluk ve ticari anlaşmalardan geliyor. Saha dışı gelirleri 75 milyon doları bulurken, saha içinden elde ettiği gelir 60 milyon dolar.

Sao Paulo'dan Al Hilal'e transfer olan Neymar ise 110 milyon dolar ile 3. sırada yer alıyor. Neymar, 80 milyon doları saha içinden, 30 milyon doları ise dış gelirlerden kazanıyor.

Fransa'nın süper yıldızı Kylian Mbappe, 90 milyon dolarlık yıllık kazancıyla 4. sırada yer alırken, Norveçli golcü Erling Haaland 60 milyon dolarlık geliriyle 5. sırada bulunuyor.

2024 yılında futbolcuların kazançları, yalnızca sahada değil, aynı zamanda sponsorluklar ve ticari anlaşmalarla da önemli bir artış gösterdi. Bu durum, futbolcuların finansal gelirlerinin futbol dışında da ne denli geniş bir etki alanına sahip olduğunun göstergesi.

Toplamda 524 milyon dolar (yaklaşık 18 milyar 340 milyon lira) harcanan transferlerle birlikte, bu futbolcuların kazançları da futbol endüstrisinin ne kadar büyük bir ekonomik güç haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Futbolun sadece sahada değil, aynı zamanda saha dışındaki ticari gücüyle de şekillenen bir endüstri haline gelmesi, bu isimlerin kazançlarını artırırken, futbolun küresel ölçekteki etkisini de pekiştiriyor.