Bina sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7, daire sayısı ise yüzde 17,4 oranında geriledi. Ayrıca, toplam yüzölçümde de yüzde 16,5’lik bir düşüş yaşandı.

Konut Alanının Payı Yüksek

2024 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının toplam yüzölçümü 52,4 milyon metrekare olarak gerçekleşirken, bunun 28,4 milyon metrekarelik kısmı konut alanı oldu. Konut dışı alanlar ise 12,1 milyon metrekare olarak belirlenirken, ortak kullanım alanı ise 11,9 milyon metrekareyi buldu.

İki ve Daha Fazla Daireli Binalar Ön Planda

Verilere göre, yapı ruhsatı verilen binalar arasında en yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,9 ile iki ve daha fazla daireli binalara ait. Bu grubu sanayi binaları ve depolar takip etti.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Sayısı Arttı

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde, verilen bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı ise yüzde 16,9 oranında arttı. Ayrıca, yüzölçümde yüzde 13,3'lük bir artış yaşandı. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümünün 42,4 milyon metrekare olduğu, bunun 23,5 milyon metrekarelik kısmının konut alanı olduğu belirtildi.

En Yüksek Yüzölçüm Payı Yine İki ve Daha Fazla Daireli Binalarda

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların arasında en yüksek yüzölçüm payına yine yüzde 71,3 ile iki ve daha fazla daireli binalar sahip oldu. Bu binaları, sanayi binaları ve depolar takip etti.