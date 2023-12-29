ÖZKAN UĞUR

Usta sanatı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan Uğur, 69 yaşındaydı.

MEHMET BARLAS



Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, hayatını kaybetti. Türk basınında uzun yıllar, gazeteci ve yorumcu kimliğiyle öne çıkan Barlas 81 yaşındaydı.

METİN UCA



Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti. Uca 62 yaşında hayatını kaybetti.

BURHAN ÇAÇAN



Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.

RANA CABBAR



"Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü", "Pars Narkoterör", "Kadın" ve "Hercai" rolleriyle tanınan Rana Cabbar yaşamını yitirdi.

NURİ SESİGÜZEL



Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 86 yaşında hayata veda etti.

BOZKURT İLHAMİ GENCER



Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlhami Gencer, 100 yaşında hayatını kaybetti.

ERKİN KORAY



Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın akciğerleriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Koray'ın ölüm haberini kızı Damla duyurdu.

CAN GÜRZAP

"Kurtlar Vadisi", "Bir Avuç Deniz", "Aşk Beklemez" ve "Medcezir" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

SİLVİO BERLUSCONI



Eski İtalya Başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin 86 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

SINEAD O'CONNOR



Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. O'Connor 1990'da Prince's Nothing Compares 2 U'nun yürek burkan versiyonuyla dünya çapında yıldız olmuştu.

MATTHEW PERRY

Friends dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı. Evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan Perry, 54 yaşındaydı.

JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM



Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi.

KÖKSAL ENGÜR

Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı ‘Ak Sakallı Dede’ rolüyle tanınan Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti

SEDA FETTAHOĞLU



Son olarak Çocuklar Duymasın'da oynayan İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu yaşamını yitirdi.

MEHMET ULAY



Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşındaydı.

ÜNAL SİLVER



Daha önce "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" gibi dizilerde rol alan oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

TANJU TUNCEL

Türk sinemasının usta oyuncularından Tanju Tuncel hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu 83 yaşında hayatını kaybetti.

YILMAZ GRUDA



Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.

JULIAN SANDS



"A Room with a View", "The Killing Fields" ve "Smallville" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Julian Sands, dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Oyuncunun hayatını kaybettiği doğrulandı.

MICHAEL GAMBON



Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

TINA TURNER



Rock müziğin kraliçesi Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner’ın uzun süredir mücadele ettiği bir hastalığın ardından evinde öldüğü açıklandı.

RAY STEVENSON

"Rome", "Vikings" ve "Dexter" gibi dizilerde rol alan, "Thor" filmiyle tanınan Kuzey İrlandalı aktör Ray Stevenson, 58 yaşında hayatını kaybetti.

ANGUS CLOUD



Euphoria dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud hayatını kaybetti.

LISA MARIE PRESLEY

Elvis Presley-Priscilla Presley çiftinin tek kızı Lisa Marie Presley, Calabasas’taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen 12 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.

JEFF BECK



Rock tarihinin en yetenekl ve etkili gitaristlerinden biri olan Jeff Beck ani bir şekilde hayatını kaybetti. 60'lı yılların müzik dünyasına yön veren Beck, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi gitaristlerinden biri kabul ediliyordu.

ANDRE BRAUGHER



Brooklyn Nine-Nine, Homicide: Life on the Streetgibi dizilerle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

MARK MARGOLIS



Breaking Bad dizisinde Hector Salamanca karakteriyle hafızalara kazınan Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti.

JANE BIRKIN



Fransa'da yaşadığı ve Fransız sanatçı Serge Gainsbourg ile hafızalara kazınan sanatsal ve romantik birlikteliği nedeniyle genelde Fransız zannedilen, ancak aslen İngiliz olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin 76 yaşında hayata veda etti.