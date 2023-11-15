logitrans Fuarı, sektörün ulusal ve uluslararası çatı örgütleri tarafından düzenlenen önemli oturumlara da ev sahipliği yapacak. Fuar, lojistik sektöründe iklim krizi ile mücadeleyi önceleyen, karbon ayak izini sıfırlamayı hedefleyen, sürdürülebilirlik, e-mobilite gibi alanlarda geleceğe dönük fikirlerin ortaya çıkıp, geliştiği, dijital dönüşüme öncülük ediyor.



Dünyanın en büyük fuarcılık şirketlerinden Messe Münih ve EKO Fuarcılık ortak şirketi olan EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen logitrans Fuarı’nın açılışında EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, Messe Münih transport logistic & air cargo fuarları Global Yöneticisi Robert Schoenberger, UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy ve FIATA Başkanı Turgut Erkeskin konuşmacı olarak yer aldılar.



EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, fuarda yaptığı konuşmada, başta Almanya olmak üzere, İspanya, Çekya, Belarus, Letonya, İtalya, Fransa, Avusturya’dan önemli sayıda katılımcı olduğunu belirtirken, “logitrans, dünya tedarik zincirini oluşturan koridorların kesişme noktasında, zincirin altın halkası durumundaki Türkiye’nin lojistik alanındaki iddialarını ortaya koyan bir fuardır. Ancak Türkiye’nin yalnızca coğrafi üstünlüğü ve son yıllardaki limanlar, havaalanları, köprüler, tünellerin inşasıyla iddialı duruma geldiği lojistik alt yapısına odaklanmış bir fuar da değildir. logitrans Fuarı, ulusal şirketlerimizin yanında diğer ülkelerden gelen şirketlerin iddialarını ortaya koyması, yeniliklerini tanıtması ve işbirlikleri geliştirmesine, ağ oluşturmasına ortam sağlıyor.” dedi.



Fuar esnasında Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği IRU tarafından organize edilen ‘Bağlanabilirlik, Dijitalleşme, Yeşil Lojistik’ başlıklı konferansta IRU, TOBB, UND yetkililerinin yanı sıra Traceca, BSEC, AB Komisyonu ve özel sektörü temsil eden konuşmacılar yer aldı. IRU ayrıca 75. Yıl Bildirgesi İmza Töreni’ni de fuarda gerçekleştirecek.

Uluslararası “logitrans” Transport Lojistik Fuarı’ndaki pek çok etkinliğin yanı sıra, yüksek deprem riski bulunan İstanbul gibi bir şehirde, Afet Lojistiği konusunda da uzman isimler çeşitli etkinlikler hazırladı.