Çığ, Buzlanma ve Sis Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülecek. Aynı zamanda, pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında Kalacak

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 10°C

Parçalı ve çok bulutlu Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Trabzon: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu 8°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -5°C

Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 9°C

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelecek güncellemeleri takip etmeleri öneriliyor.