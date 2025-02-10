Çığ, Buzlanma ve Sis Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülecek. Aynı zamanda, pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında Kalacak
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı 4°C
- İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7°C
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 10°C
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15°C
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu 16°C
- Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7°C
- Trabzon: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu 8°C
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -5°C
- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 9°C
Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelecek güncellemeleri takip etmeleri öneriliyor.