Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) için yeni hesap açılışlarını sonlandırdı ancak dövizden dönüşümlü KKM devam edecek. Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, TL ile açılan KKM hesaplarının vade soru gelenler de yenilenemeyecek.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri, "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı TCMB Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" ile yürütülecek.

Dövizden dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme işlemleri ise, devam edecek.

KKM 2.65 trilyon TL seviyesinde bulunuyor

BDDK verilerine göre, KKM 3.4 trilyon TL rekoruna ulaştıktan sonra 22 Aralık itibarıyla 2.65 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. KKM'nin para birimi dağılımına ilişkin bir veri bulunmasa da büyük bölümünü dövizden dönüşümlü mevduattan oluşuyor.

TCMB Eylül ayı sonunda TL ile açılan KKM hesaplarında getirinin politika faizi ile belirlenen alt sınırını kaldırmış, bu süreç TL ile açılan KKM cazibesini ve kullanımını daha da azaltmıştı.

TCMB bugün yayımladığı 2024 politika metininde de KKM hesaplarından TL hesaplara geçişin güçlenmesiyle bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme yapılacağını söyledi.