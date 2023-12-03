Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 35'ten yüzde 40 seviyesine yükseltti. Kararla birlikte bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye başladı.

MEVDUAT FAİZİ ORANI YÜZDE 47'YE YÜKSELDİ

Bankalar mevduat faizi oranlarını yüzde 47 seviyesine kadar çıkarttı. Faiz kararı öncesi mevduat faizi oranları yüzde 42 civarındaydı.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Peki 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? Bankalar yeni hesap açanlara yüzde 47'ye kadar faiz fırsatı sunuyor.

Parasını 92 gün vadeyle faize yatıranlar yüzde 47'lik faiz oranından yararlanabiliyor.

1 milyon lirası olan bir kişi, 3 ay sonunda 112 bin 542 TL kazanç elde edebiliyor.

Aylık olarak ise 37 bin liranın üzerinde gelir sağlanabiliyor.

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür.

Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artmasıdır.

Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.