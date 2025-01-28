Atölye sahibi Ali Ün, yangının ardından Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin yardım eliyle Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası’na başvuruda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda, yanan paranın 363 bin liralık kısmı kurtarıldı.

Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak’taki metal atölyesinde 15 Aralık 2024’te çıkan yangında sac kovada bulunan 1 milyon liraya yakın parası yanan atölye sahibinin yardımına Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yetişti. Vali Çiçekli olaydan birkaç gün sonra atölyeye gelerek incelemelerde bulundu. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Karaman Merkez Şube Müdürü Hasan Örün ile görüşmeler sağlandı. Banka Müdürü Örün ile Merkez Bankası’na müracaat eden Ali Ün, yanan paralardan geriye kalan kısımlar üzerinde yapılan incelemenin ardından parasının 363 bin liralık kısmını geri aldı.

Yangının ilk anlarını ve sonrasında yaşadığı süreci anlatan Ali Ün, "Yangının sabahında dükkanımı açtığımda her şeyin yanmış olduğunu gördüm. Ancak Merkez Bankası sayesinde 363 bin lira paramı geri aldım. Bu süreçte bana yardımcı olan herkese minnettarım" dedi. Ün, yangın sonrası yalnızca parasının değil, içinde bulundurduğu Mushaf-ı Şerif’in de zarar görmeden kurtulduğunu belirterek, bu olayın hem kendisi hem de çevresi için önemli bir ders olduğunu ifade etti.