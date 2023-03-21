Zonguldak’ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik binası önünde düzenlenen törene Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, bölge müdür yardımcıları ve personel katıldı. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, son bir yılda 16 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Bayraktaroğlu, "1971 yılında tabii ormanların önem kazanmasıyla birlikte ormanlar ön plana çıkmış ve 21 Mart Kuzey yarım kürede baharın başlangıcı yani sevgi, dostluk, barışın önem kazandığı, Türklük dünyasında önem kazandığı ve canlanış, bir başlangıç, uyanış anlamında, aynı zamanda Nevruz olarak da kutlanıyor. Ülkemizde de 1975 yılından itibaren kutlanmaya başlandı ve Bugün öğleden sonra saat 14.30’da Çaycuma Erenköy’de Fidan dikim törenimiz var. Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizde 62 ilçeden meydana gelen deprem felaketinde Asrın afetinde hayatını kaybedenler adına orman kuracağız. Son bir yılda 262 bini dikim olmak üzere toplam 16 milyon fidanı toprakla buluşturduk" dedi.