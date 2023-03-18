Zonguldak’ta 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Zonguldak’ta 18 Mart Çanakkale Şehitleri törenle anıldı.

Zonguldak Valiliği tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma günü programı çerçevesinde Valilik binası yanında tören düzenlendi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. İsmail Hakkı Özölçer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, siyasi parti temsilciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelengi tören alanına bırakıldı. Dernek Başkanı Mustafa Yorulmaz günün anlam ve önemini içeren konuşmasını yaptı. Yorulmaz, "Türk Ulusu Tarih boyunca ülkesinin bütünlüğünü, bağımsızlığını ve de halkının hürriyetini korumak için Çanakkale’de, Sakarya Meydan Muharebesi’nde, Dumlupınar da ve yurdun her köşesinde nice zaferlerde birçok şehit vererek tüm dünyaya gücünü ve kararlılığını ispat etmiştir. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve şehitleri anma gününü kutladığımız bugünde zat-ı alinizi, değerli gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini nefretle kınıyorum. Ülkemizde 6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem hepimize derinden bir acı yaşatmıştır. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Şehitlerimiz; sizler yattığınız yerde rahat uyuyun, kahraman gazilerimiz gönüllerinizi rahat tutun, şehit kanlarıyla sulanan bu vatan topraklarını koruma görevini artık biz ve yeni yetişen gençlerimiz devralmıştır. Ne mutlu şehitlik ve gazilik mertebesine erene ne mutlu Türküm diyene" şekilde konuştu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise, “Şanlı tarihimizde büyük bir kahramanlık öyküsü ve zorlu bir savaş sonucunda ulaşılan bir zafer olarak yerini alan Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümünde; kutsal vatan toprağı ve bağımsızlığı uğrunda canını feda ederek bu destanı yazan kahramanları gönül borcu, minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Büyük önder Atatürk7ün sevk ve idaresinde yürütülen, aziz milletimiz ve kahraman ordumuzca zaferle taçlandırılan Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları; aziz milletimizin yazgısını değiştiren, tarihin akışına yön veren, milletçe topyekûn direniş gösterilen, destansı bir var oluş mücadelesinin ortaya konduğu bir dönüm noktasıdır.

Çanakkale Zaferi: önce vatan diyenlerin, egemenlik ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutanların, bu uğurda büyük bir azim, inanç ve cesaret sergileyerek canını verenlerin tarihe kaydettiği onurlu bir mücadelenin adıdır. Çok çetin muharebelerin sonucunda erişilen Çanakkale Zaferi; bir milletin türlü imkânsızlıklara rağmen vatanın bütünlüğü, özgürlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bugün aziz vatanımızda özgürce ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı uğrunda canını hiç düşünmeden veren aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, tarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuza borçluyuz. Bizlere bu vatanı emanet eden aziz şehitlerimiz büyük ve güçlü devletimizin varlığının güvencesi olarak milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacak, ülkemize ve milletimize yönelecek tehditlere karşı koyacak güç ve kararlılıkta olan devletimiz, milletiyle birlikte geleceğe güvenle ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hep yanlarında olacağımız aziz şehitlerimizin değerli yakınlarına ve gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz tarafından Şeref Defteri imzalandı.