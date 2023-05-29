ZBEÜ Öğretim Üyesi FEDEK Bilgilendirme Çalıştayı’na katıldı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ AFŞİN KÜRŞAT GAZANFER, FEDEK (FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ) KURUM BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI'NA KATILDI.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Afşin Kürşat Gazanfer, FEDEK (Fen-Edebiyat, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği) Kurum Bilgilendirme Çalıştayı’na katıldı.
14 Ocak’ta FEDEK değerlendiricisi olmaya hak kazanan Gazanfer’in 27 Mayıs’ta katıldığı bilgilendirme çalıştayında, FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu, FEDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam ve FEDEK Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Figen Kadırgan ve Prof. Dr. Ayşe Kara Hansen tarafından, FEDEK değerlendirme süreci ve kurumların hazırlanma süreci, değerlendirme kurum ziyaretleri, FEDEK ölçütleri ve FEDEK odası konularında bilgilendirme yapılarak son gelişmeler aktarıldı.
Çevrimiçi düzenlenen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.