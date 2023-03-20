ZBEÜ Hastanesi Yönetimi 30. Expomed Eurasia’ya katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastanesi yönetimi 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen 30. Expomed Eurasia Fuarı’na katıldı.

Elektro medikal ekipmanlar, laboratuvar teknolojileri, ortopedi - fizik tedavi - rehabilitasyon ürünleri, hastane yapı ve medikal sarf malzemeleri ile reçetesiz satılan vitamin ve gıda takviyeleri alanlarında yerli ve yabancı katılımcı firmaları bir araya getiren “30. Expomed Eurasia Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı” 16-18 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

3 gün süren fuar, 23 bin sektör profesyoneline kapılarını açarken, 700’ün üzerinde katılımcı firma da stant açtı. Medikal dünyasının bölgedeki en büyük ticari buluşması olarak nitelendirilen fuarda, ZBEÜ Hastanesi başhekimi ve başhekim yardımcıları stantlarda tanıtılan son teknolojik medikal ürünler hakkında bilgi aldı.

120’nin üzerinde ülkeden 4718 uluslararası profesyonelin katıldığı fuarda, sektörden pek çok isimle tanışma ve çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunma imkanı elde ettiklerini söyleyen Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, “Bu tarz fuarlar, hem medikal alanda dünya firmalarıyla bir araya gelmemize hem de bu konudaki iletişim ağımızı geliştirmemize olanak sunuyor” diye konuştu.