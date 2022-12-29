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Vali Tutulmaz, Havalimanında toplantı düzenledi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’nda Vali Tutulmaz öncülüğünde toplantı gerçekleşti.
ZONGULDAK 29.12.2022, 16:12 29.12.2022, 16:32
Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ZONHAV) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantı ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya ve Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin nezdinde yapıldı. Toplantı da havalimanının iç güvenliği ve çevre güvenliği ile ilgili tedbirler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.