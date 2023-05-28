Vali Mustafa Tutulmaz oyunu kullandı

Zonguldak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte oyunu kullandı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte Fener Lisesi’ne geldi. Burada 1210 nolu sandığa gelen Vali Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz kabine girerek oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "On beş gün önce ilk turu yapan seçimin bugün ikinci turundayız. Gerek ilk dönemdeki kampanya sürecinde, gerekse son on beş günlük süreçte ilimizde çok huzurlu. Demokrasinin ruhuna uygun bir kampanya süreci yaşandı. Bugün de yine şu ana kadar ilimizin hiçbir yerinde şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Milletimiz adına demokrasinin bu zenginliğini, güzelliğini hep beraber yaşıyoruz. Buna vesile olan Zonguldak halkına da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için buraya kadar geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.