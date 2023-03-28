THK’dan Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a ziyaret

Türk Hava Kurumu (THK) Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün ve Şube Saymanı Elif Şenyılmaz İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

THK Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün ve beraberindeki Şube Saymanı Elif Şenyılmaz, Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Ramazan ayının manevi iklimi altında THK’na yapılacak bağış ve yardımların önemine dikkatçekildi.