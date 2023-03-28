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THK’dan Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a ziyaret
TÜRK HAVA KURUMU (THK) ZONGULDAK ŞUBE BAŞKANI NİHAT AYGÜN VE ŞUBE SAYMANI ELİF ŞENYILMAZ İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ’A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.
ZONGULDAK 28.03.2023, 12:34
Türk Hava Kurumu (THK) Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün ve Şube Saymanı Elif Şenyılmaz İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
THK Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün ve beraberindeki Şube Saymanı Elif Şenyılmaz, Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Ramazan ayının manevi iklimi altında THK’na yapılacak bağış ve yardımların önemine dikkatçekildi.