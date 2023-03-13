Rektör Özölçer’den Devrek kampüsüne ziyaret

BEÜ Rektörü Özölçer Devrek kampüsüne ziyarette bulundu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Devrek kampüsüne ziyarette bulundu.

İsmail Hakkı Özölçer Devrek Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu ve Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu personelleriyle bir araya geldi.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özcan Sezer ve Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ersin Kanat Özölçer’in ziyaretinde hazır bulundular.

Akademik personelin taleplerini dinleyen Hakkı Özölçer, ayrıca Devrek Bastonu Uygulamalı ve Araştırma Merkezi atölyesinde incelemelerde bulunarak çini ve baston çalışmaları hakkında görevlilerden bilgiler aldı. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardında sona erdi