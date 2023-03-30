Rektör Özölçer, TTO’nun toplantısına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yeni Teknoloji Transfer Ofisi Ar-Ge proje faaliyetleri ve Tıp Fakültesi proje kapasitesinin arttırılmasına ilişkin toplantıya katıldı.

ZBEÜ İbn-i Sina Kampsü’nde yeni TTO Ar-Ge proje vizyonu ve tıp fakültesi Ar-Ge proje kapasitesi artırımı temalı toplantı düzenlendi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Can, Hastane Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, TTO Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bayram Gökbulut, TTO Genel Sekreteri Öğr. Gör. Mesut Karakoca ve tıp fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

‘Araştırma Üniversitesi Hedefi Kapsamında Projeler Üretmeliyiz’

Toplantıda konuşan Rektör Özölçer, yeni vizyon ile TTO’nun yapısında değişiklik yapıldığını, ulusal ve uluslararası proje deneyimi olan öğretim üyelerinin TTO’da görevlendirildiğini, Ar-Ge Proje Birimi, Sınai Mülkiyet Hakları Birimi, Üniversite- Sanayi İş birliği ve Girişimcilik ve Kuluçka Birimi için tecrübe odaklı görevlendirmeler yapıldığını söyledi. ZBEÜ’nün Araştırma Üniversitesi olma hedefiyle TÜBİTAK programlarına daha fazla proje başvurusu yapması gerektiğine dikkat çeken Rektör Özölçer, Üniversite tarafından büyük projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Özölçer, bu hedeflere ulaşabilmek için Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katkısının çok önemli olduğunun altını çizdi.

‘Ufuk Avrupa Projeleri Çok Önemli’

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yoğun iş yüklerinin farkında olduklarını, ancak öğretim üyelerinin Ar-Ge Projesi bağlamında atacakları küçük adımların Ar-Ge Proje ekibinin katkılarıyla büyük Ufuk Avrupa projesi haline gelebileceğine dikkat çekti. Bunun için TTO başkan yardımcısı veya sekreterine ulaşılması gerektiğini söyleyen Kutoğlu, Ufuk Avrupa projelerine çok önem verdiklerini, önümüzdeki dönemde bu projeleri rahatlıkla yapabilir hale gelmeyi planladıklarını ve bu amaca ulaşmada yardımcı olacağına inandıkları Avrupa Birliğinde yerleşik bilimsel ağlara TÜBİTAK desteği ile üye olacaklarını bildirdi. Kutoğlu, proje geliştirmek ve başvuru yapmak için proje yazımı ve network dâhil gerekli desteklerin verileceğinin de altını çizdi.

TTO Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bayram Gökbulut da Ar-Ge Proje Koordinasyon Birimi olarak son 3 aydır yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını ifade ederek, Avrupa Birliği Karadeniz Üye Ülkeler (Black Sea Basin) programı kapsamında hazırlanan ve koordinatörlüğü Üniversite tarafından gerçekleştirilecek proje ile ilgili bilgilendirme yaptı. Gökbulut, proje kapsamında Karadeniz’e kıyısı olan 3 farklı ülkeden bilim insanları ile ortak çalışmanın planlandığını, projenin yazım aşamasında olduğunu ve destek alınması halinde iyi bir başlangıç olacağını söyledi.