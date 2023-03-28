Rektör Özölçer Özölçer İbn-i Sina Kampüsü’nde incelemelerde bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer İbn-i Sina Kampüsü’nde incelemelerde bulundu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e, Rektör Yarımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin eşlik etti. Özölçer, ilk olarak İbn-i Sina Sağlık Kampüsü Kütüphanesi ve Sosyal Tesis Kompleksi’ni ziyaret ederek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından kampüste yapılması planlanan otopark arazisini inceleyerek çalışmaların hızlandırılması gerektiğini bildirdi. Son olarak Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulu’nu ziyaret eden Rektör Özölçer, Anaokulu Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Yasemin Cengiz Demir’den okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak miniklerle fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık iki saat süren ziyaret Diş Hekimliği Fakültesi binasının incelenmesinin ardından son buldu.