Prof. Bayraktaroğlu’ndan Barselona Üniversitesi Podoloji-Podiatri Hastanesine İşbirliği Ziyareti
ÜNİVERSİTEMİZ OBEZİTE VE DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ VE TIP FAKÜLTESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. TANER BAYRAKTAROĞLU, AKADEMİK VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ SAĞLANMASI AMACIYLA İSPANYA’DA BARSELONA ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI PODOLOJİ/PODİATRİ HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ.
Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, akademik ve uluslararası işbirliği sağlanması amacıyla İspanya’da Barselona Üniversitesine bağlı Podoloji/Podiatri Hastanesini ziyaret etti.
Barselona Üniversitesi Podoloji Hastanesi Merkez Müdürü Dr. Carles Vergis tarafından karşılanan Bayraktaroğlu, ziyarette ZBEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.
Bayraktaroğlu, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde ülkemizin kamuya bağlı ilk ve tek Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimizin faaliyetleri içerisinde podoloji eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini ulusal boyutta önemli bir düzeyde yürütmekteyiz. Üniversitemizde podoloji ön lisansı, podoloji yüksek lisans ve podoloji doktora eğitim programları pratik uygulamaları ile araştırmalarını merkezimizde gerçekleştirmektedir” dedi.
Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde podolojinin eğitim ve sağlık hizmeti faaliyetlerini uluslararası standartlara ulaştırmak, bu açıdan uluslararası koordinasyon ve işbirliğini arttırmak için yapılan ziyarette, kurumsal akademik faaliyetler, eğitimler, çalışmalar, tecrübe paylaşımı için koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından hastanedeki faaliyet alanları gezildi.
Bayraktaroğlu, ziyarete verdiği destekten dolayı ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can’a, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şehmus Ertop’a, teşekkür etti.