Limanı çöplüğe çevirdiler

Zonguldak’ta kimliği belirsiz kişilerin denize attığı çöpler limanda görüntü kirliliğine neden oldu.

Zonguldak’ta kimliği belirsiz kişiler çöplerini denize attı. Denizde sürüklenen onlarca çöp ise limanda birikti. Limanda biriken çöpler ise görüntü kirliliğine neden oldu. Çöplerin içerisinde plastik atıklar, cam şişeler ve alkol şişeleri yer aldı. Vatandaşlar atılan çöplere tepki göstererek, “Bu kadarı da pes. Çöpleri çöp kutusuna atmak yerine buraya atmak nedir. Lütfen herkes biraz duyarlı olsun 1 ay sonra deniz sezonu açılacak. Denize gireceğiz. Çöplerle mi yüzmek istiyoruz. Biran önce yetkililerin bu çöpleri temizlemesi gerek. Bunları buraya atanlar da cezalandırılsın”dediler.