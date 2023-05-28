Kaymakam Göze oyunu kullandı

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve eşi Rüya Cansu Göze oyunu kullandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde saat 8 itibariyle vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı.

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve eşi Rüya Cansu Göze ile birlikte Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. 1005’ nolu sandığa gelen Kaymakam Göze ve eşi kabine girerek oyunu kullandı. Kaymakam Göze, hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu.