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Kaymakam Göze oyunu kullandı

ÇAYCUMA KAYMAKAMI MEHMET GÖZE VE EŞİ RÜYA CANSU GÖZE OYUNU KULLANDI.

ZONGULDAK 28.05.2023, 13:06
Kaymakam Göze oyunu kullandı

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve eşi Rüya Cansu Göze oyunu kullandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde saat 8 itibariyle vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı.

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve eşi Rüya Cansu Göze ile birlikte Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. 1005’ nolu sandığa gelen Kaymakam Göze ve eşi kabine girerek oyunu kullandı. Kaymakam Göze, hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu.

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