Gökçebeyspor şampiyonluğa koştu

Zonguldak 1. Bölgesel Orhan Demircan Amatör Lig’den süper amatöre yükselme maçında Gökçebeyspor şampiyon oldu.

Geçen hafta Fener sahasında Beycuma Cezaevispor ile oynadığı grup maçında berabere kalan Gökçebeyspor 26 Mart Pazar günü Gökcebey sahasında rövanş maçına çıktı. Karşılasmanın ilk 45 dakikasında 0-0 berabere kalan Gökçebeyspor ikinci yarıya etkili başlayarak ataklarını sürdürdü. Karşılasmanın son dakikalarında gol olmayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle biterek uzatmalara gitti. Uzatmada ilk yarının son dakikasında golü bulan Gökçebeyspor 1-0 bitirerek öne geçti.

Uzatmanın son dakikalarında duran top organizasyonundan golü bulan Beycuma Cezaevispor beraberliği yakaladı. Şampiyonun penaltılarda belirlenen maçta Gökçebeyspor 5-4 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Serkan Bülbül şu sözlere yer verdi;

"O kadar mutluyuz ki Gökçebey’in bir ilçe olduğunu ve yerinin bu lig olmadığını kanıtladık. Bütün senenin emeği bu maçtaydı. Başından beri inandık. Bu galibiyetlerin devamı gelecek. Vedat başkanımız bana ilk senemde bu şansı verdi. Bunun meyvesini aldık. Bu galibiyeti belediye başkanımız ve taraftarlarımıza armağan ettik. Çok mutluyuz."