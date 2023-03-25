Zonguldak 1. Bölgesel Orhan Demircan Amatör Lig’den süper amatöre yükselme maçında Gökçebeyspor şampiyonluğa kenetlendi.

Geçen hafta Fener sahasında Beycuma Cezaevispor ile oynadığı grup maçında berabere kalan Gökçebeyspor 26 Mart Pazar günü Gökcebey sahasında final oynayacak. Çalışmalara hızla devam eden Gökçebeyspor taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Gökçebeyspor da moraller yüksek. Hafta içi Gökçebeyspor taraftarları takımı idmanda destekleyerek moral verdi. Gökçebeyspor Kulübü antrenörü Serkan Bülbül futbolculara yaptığı konuşmada; "Buraya kadar tüm olumsuzluklara rağmen savaşarak geldik. Futbol 90 dakikadır oyuna küsmeyin. Sizlerden istediğim futbolu tadını çıkararak oynamanız. Taraftarımız ve belediye başkanımız Vedat Öztürk bizlerden çok istekli. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtırsak üstünlükle galip geliriz. Şampiyonluğu Gökçebeyspor camiasına hediye etmeliyiz" dedi.