Freni boşalan kamyon park halindeki araca çarptı

Zonguldak’ta Tepebaşı Mahallesi’nde mobilya yüklü bir kamyonun frenin boşalması sonucunda otomobile çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Nehir Sokakta meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan, mobilya yüklü kamyonet geriye kayarak, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı araç kullanılmaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.